研華封關股價站上210大關 2018營收看增兩位數

工業物聯網 (IIoT)2018 年跨大步，可望激勵 IPC 產業回溫。

龍頭大廠研華 (2395) 明年度成長展望審慎樂觀，在北美業務回升以及歐、陸工業 4.0 帶動下，法人估計合併營收有機會再見兩位數增長，上探 480 億元，獲利則朝向一個股本邁進。

研華近期股價在守穩 200 元大關之後，週五 (29 日)2017 年封關日上漲 2.5 元或 1.2%，以 210.5 元作收，成交量溫和放大到 842 張，12 月中旬開始回頭的外資買盤給力，單日買超張數達 355 張，累計 12 月中旬以來買超研華超過 2 千張，終結其一連串的賣超舉動。

研華今年前 11 月合併營收突破 400 億元，以 404.5 億元，較去年同期成長 5.95%。如不計美元貶值效應，則增幅將向 10% 靠攏。今年研華歐洲、中國、東南亞等新興市場的表現均亮麗，唯獨北美因較偏向 ODM 大型專案，去年受同業競爭壓力而衰退，但本季已回升。

研華派出執行董事何春盛赴北美調整營運方向，將提升品牌零售比重，預計 2018 年北美市場可望趨穩，甚至恢復成長，加上 IIoT 在 5G 的效應之下可望展開動能，以及全球工廠自動化的商機持續提升，研華在產業中具有利地位，法人看好明年成長力道較今年強勁。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』