〈大立光頻破底〉金爆量收低 高點下跌以來市值蒸發3126億元

台股股王大立光 (3008-TW) 今 (9) 日爆出超過 1300 張成交大量殺低，收盤價並下跌 185 元以 3745 元創 2017 年以來新低價，大立光由最高點 6075 元，下跌到今日收盤價 3745 元，市值蒸發掉 3126 億元。

玉晶光 (3406-TW) 今日股價也在尾盤翻黑，這兩檔蘋果光學概念今日共搶占台股高達逾 82 億元的成交值，外資均站在賣方。

大立光今日成交值居台股第一，成交值高達 52 億元，超越台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW)，玉晶光成交值達 30 億元，居台股今日成交值第 5 名，這兩檔蘋果光學概念搶占台股高達逾 82 億元的成交值，外資對兩檔個股皆站在賣方，分別賣超大立光 253 張，賣超玉晶光 977 張。

大立光今天收盤市值為 5023 元，為台股第 10 名，居台積電、鴻海、中華電 (2412-TW)、台塑四寶及國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 之後。

分析師張陳浩指出，大立光今天股價爆量逾 1300 張破底，以 3745 元作收，就技術線型來看，KD 指標交叉向下，目前仍難以研判何時能止住下跌的走勢。