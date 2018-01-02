鎖定IoT下一波商機 研華發起「共創經營模式」 股價創波段新高

看好物聯網 (IoT) 下一波商機到來，IPC 龍頭大廠研華 (2395) 將偕同夥伴以「共創經營模式」參與，並加速各垂直應用領域雲服務商的形成，全面布局。

研華預將於下週二 (9 日) 在其林口物聯網體驗園區舉辦「共創物聯網未來新商機」記者會。除由研華董事長劉克振親自領軍說明研華共創布局與策略外，也將分別與共創夥伴發表兩大共創應用：以 PCB A Team 智慧製造聯盟加速產業升級及雲研物聯之成立與發展。



包括資策會副執行長余孝先、資策會智慧系統研究所馮明惠、資策會智慧系統研究所特聘專家王瑋、工研院、鼎新電腦、欣興電子、敬鵬工業、燿華電子、迅得機械等均共襄盛舉。



研華近期股價逐漸回升，上週五 (29 日) 封關日站上 210 元大關，週二 (2 日) 開紅盤持續表態，最高來到 215.5 元價位，改寫波段新高，單日漲幅達 2.38%，預示 2018 年基本面的回升。

據了解，該公司持續受惠工業 4.0 與工業物聯網商機，去年衰退的美國市場以及 ODM 業務為主的應用電腦事業群 (ACG) 均逐漸回穩，今年營運攀升可期，外資回頭。



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