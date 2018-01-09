〈CES開展〉美CES登場 看中國力量如何展現黑科技

中國證券網今 (9) 日報導， 美國時間 1 月 9 日 - 12 日，CES 2018 將在美國拉斯維加斯拉開帷幕。據海外媒體報導，美國消費者技術協會（CTA）估計，今年約有 4500 家廠商參加 CES 大會。「中國製造」的標簽正越來越多出現在 CES 大會上， 「 中國力量 」 正成為 CES 展上的主力軍。無人駕駛、人工智慧等是本次 CES 的熱點，中國軍團又有哪些黑科技登場呢？

人工智慧：科大訊飛亮劍 中國智慧

科大訊飛 (002230-CN) 表示，公司應邀參展，展示涵蓋訊飛開放平台、智慧硬體、智慧家庭、智慧車載、智慧會議系統、智慧翻譯以及智慧兒童教育七大展區。

除科大訊飛外，巨星科技 (002444-CN) 表示，公司將展示激光雷達、以低功耗攝像頭為主打產品的智慧家居系列產品，智慧巡檢機器人、STAR SYSTEM 等產品。

樂歌股份 (300729-CN) 回覆投資者時稱，公司的智慧升降桌、升降台、包括剛榮獲 2018CES 創新獎的多感官娛樂學習車「樂小白」等主營產品均會亮相展會。

新零售：蘇寧零售「黑科技」出征

據了解，蘇寧 (002024-CN) 在 CES 2018 中的整體展區面積將達到 120 平米，並將分為無人店、AR 體驗、智慧物流、智慧金融、智慧家居等展區。

蘇寧還將攜手 CES 主辦方共同打造 CES 2018「中國創造論壇」，在本屆 CES 展會上發布全球首份智慧零售白皮書。

蘇寧智慧相關負責人介紹，作為第三方的互聯網零售平台, 蘇寧完全站在用戶的立場，將集中展示跨品牌的獨立第三方系統平台在智慧家居領域的應用。

無人駕駛：百度展示中國速度

1 月 9 日早間，Apollo 平台研發負責人王京傲在 2018 CES 現場透露了百度 Apollo 多個量產計劃，其中包括百度 (BIDU-US) 將與奇瑞在 2020 年量產 L3 級別自動駕駛汽車，與金龍客車在 2018 年量產無人駕駛微循環巴士，並與 Access LA 在 2018 年底在美國洛杉磯為當地殘障人士推出自動駕駛共享出行的試點服務。

同時，百度 Apollo 開放平台發布了迄今最強版本 Apollo 2.0，此外，Apollo 首個海外項目落地新加坡，將與新加坡智慧出行公司 AMI 展開合作，在新加坡和東南亞推廣自動駕駛技術的商業化，並參與當地的智慧交通建設。

百度還宣布 Apollo 全球實驗室正式成立，並與 Udacity 聯合啟動全球首個 Apollo 在線課程，使 Apollo 平台成為無人駕駛行業人才的培訓基地，並最終實現以人才驅動行業發展。

智慧設備：中興通訊、華為等主攻智慧裝備

從中興通訊 (000063-CN) 獲悉，此次中興手機展台的重磅產品是中興天機 AxonM，繼在美國和日本上市後，將於 1 月 16 日在國內發布。中興天機 AxonM 采用折疊雙螢幕設計，通過經典、分屏、大屏、鏡像四種不同的操作模式。

另外，在 CES 2018 開幕前夕，華為對外正式發出邀請函，宣布將於 1 月 9 日下午在拉斯維加斯 CES 大展上發布一款「你未曾聽過的最好手機」，並表示這款手機的續航能力可以支撐兩天的使用。