〈CES開展〉聯發科推人工智慧平台 Sony表態採用

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(9)日宣布，針對人工智慧推出 NeuroPilot 平台，將推動終端裝置 AI 運算與應用滲透率，目前已將智慧語音助理、智慧電視、自動駕駛汽車等打造 AI 解決方案，產品並在今年 CES 上亮相，而 Sony 過去與聯發科在智慧電視上密切合作，Sony 影像產品副社長木井一生針對聯發科的 AI 平台也表態，將持續與聯發科在 AI 領域上合作。

索尼影像產品公司副社長木井一生表示，Sony 在 2015 年進入智慧型電視市場後，一直與聯發科密切合作，到了 AI 時代，將繼續與聯發科在 AI 領域上合作。

聯發科在 2015 年時就與 Sony 合作，Sony 選擇搭載聯發科晶片與 Android TV 平台推出智慧電視，隨後也透過 Android 智慧電視導入語音搜尋，並透過 Netflix 與 Amazon 導入了 Dolby Vision 和 4K HDR，其功能皆由聯發科晶片提供支援。

聯發科整合 AI 處理器 (APU ; Artificial intelligence Processing Unit) 與軟體技術，包括 NeuroPilot SDK，針對 AI 市場推出 NeuroPilot 平台，要將 AI 帶入廣泛的消費性科技產品內，產品將從智慧型手機、智慧家庭到自動駕駛汽車等。目前一年約有 15 億台消費性電子產品採用聯發科晶片，導入速度將相當可觀。

聯發科目前已為智慧語音助理、智慧電視及自動駕駛汽車打造 AI 解決方案；產業分析師預測 AI 產值將於 2023 年超越 140 億美元。各平台裝置製造商正致力於使 AI 應用於更多裝置。

聯發所推出的 NeuroPilot AI 平台著重幾個重點，包含積極以終端裝置為主，提升終端 AI 運算效率，還有在多樣化平台上提升 AI 功能與品質，同時也要支援現行主要的 AI 架構，包含 Google 的 TensorFlow、Caffe、Amazon 的 MXNet、Sony 的 NNabla 等，作業系統則可同步支援 Android 與 Linux 系統。

聯發科今日也宣布，升級新一代家庭娛樂平台，推出 4K dongle 晶片平台 MT8695、MT8516 系統化模組 (SoM) 與智慧顯示 (Smart display) 解決方案，為未來智慧家庭消費性電子產品帶來更多人工智慧語音 (AI-Voice) 及人工智慧影像 (AI-Vision) 的辨識及控制功能。

聯發科強調，為智慧家庭系統提供智慧語音助理晶片解決方案，可支援業界主流 AI 語音服務，包括 Amazon Alexa、Google Assistant、阿里巴巴及百度，涵蓋全球智慧語音助理市場內的多個品牌。

聯發科也擴大語音辨識技術及應用於各式智慧家庭設備，新近推出植基於 MT8516 晶片的系統化模組，讓裝置開發人員及製造商更快速得為多元化智慧家庭裝置。