大幅升值有點難 高盛：2018美元續軟

2017 年美元指數大跌 10% 還不夠？高盛（Goldman Sachs）首席經濟學家 Jan Hatzius 預估，2018 年，美元恐持續走軟。

聯準會 (Fed) 預計於 2018 年升息 3 次，卻不見得能提振美元。Hatzius 認為，當前全球經濟正處於「全面回升」狀態，許多國家央行，也有意提高基準利率，相較之下，美國的吸引力，就被弱化了。

Hatzius 指出，「在這種情況下，很難期待美元能大幅升值，基本上，美元應該還是會『軟一點』。」

回顧 2017，對一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，全年大跌近 10%；2018 年，全球經濟回溫，美元恐迎來續軟的 1 年，這當中也包括了總統川普在政策上，可能造成的不確定性。

Mint Partners 資本市場主管 Bill Blain 對 CNBC 表示，川普的行徑，讓投資人對美元在國際經濟中的地位，感到疑惑，且對經濟持續復甦的動能，有所不安。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯主管 Jane Foley 說，G10 國家的央行，都可以讓寬鬆貨幣政策退場，降低升息對美元的影響力，在這種不確定性之下，美元資產恐失去作為「避風港」的地位。