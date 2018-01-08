震旦行2017合併營收成長5% 今年成立進口事業部衝家具市占

震旦行 (2373-TW) 去年 12 月營收為 11.66 億元，月增 2.76%，年減 11.83%，由於從去年 10 月起不再列入震旦電信營收，如果採同基礎調整計算，12 月營收年增 2%，累計去年營收 143.08 億元，年增 5%；今年 1 月成立「進口品事業部」，引進高端進口商品，快速拓展家具市佔率。

震旦行指出，大陸地區 12 月營收為 1.7 億元人民幣，年增 3%，單月合併營收貢獻度 66%，其中家具事業營收為 7008 萬元人民幣，年增 15%，回歸 2 位數成長力道，除新商品開發及品牌效益發揮外，主要是受惠第 4 季為家具產業傳統旺季，政府及民企採購需求升溫，帶動整體營收成長。

震旦行表示，震旦家具深耕大陸市場多年，為加速擴展大陸家具市場佔有率，近年積極跨入醫療與學校家具領域，與韓國 Fursys 家具集團合作引進相關新商品，展開醫療與學校家具展廳建置與人才培訓。

在新市場開發方面，今年元月成立「進口品事業部」，引進高端進口商品，快速拓展家具市佔率; 除持續深耕大陸家具內銷市場外，也選定策略商品進軍以美國為主的外銷市場，期能快速擴大經營規模。

震旦行指出，大陸事業包括 OA 及家具，為深化轄區精耕，今年起在重點城巿將直銷通路細化，持續擴點，開拓新的服務區域，以滿足更多顧客需求；因應互聯網世代來臨，「震旦雲商」平台正式上線運營，跨足電子商務，整合原有的 OA 及家具線下超過 10 萬家的顧客基礎，2000 位營業人員資源，以「O2O」服務新模式為中小企業提供一站式商務服務。

震旦行表示，「震旦雲商」提供現有顧客服務包括企業印刷管理系統、印刷解決方案、辦公文創商品、智能辦公設備、商業視覺創意設計、健康辦公商品等，提供全方位商務服務。



台灣事業部分， 集團旗下康鈦科技自 2016 年成立來精耕高階印刷市場領域，提供顧客更多元的印刷解決方案，1 月 10 日將首度發表新一代 Konica Minolta「數位標籤印刷系統」及「數位印刷軟體解決方案」，協助台灣少量、客製化的產業應用，提供一站式數位印刷解決方案，建立新的商業模式。