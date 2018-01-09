昱晶Q4營收39.08億元，季增2.8%，可望延續獲利小賺

【財訊快報／巫彩蓮報導】昱晶 (3514) 公布 12 月營收為 13.01 億元，月增率為 3.1%，年增率為 0.5%，第四季營收為 39.08 億元，季增率為 2.8%，年增率為 30%。昱晶表示，下游需求穩健以及產量增加，12 月營收增加主要來自出貨量的成長，惟受到季節性影響，售價方面呈現溫和緩跌的趨勢，單晶產品售價則己觸底。昱晶第三季毛利由負轉正，毛利率 4.17%，主要產品漲價，較高的產能利用率所致，稅後小賺 200 萬元，累計前三季稅後虧損 11.16 億元，虧損較前一年縮小 43%，每股虧損 2.2 元，第四季產品售價相對穩持穩，仍有機會維持獲利。



對於第一季市況，昱晶認為，美國與歐洲市場進入淡季，日本與印度需求熱況，目前能見度維持健康，同時，在中國宣佈今年補助下調措施，亦見到下游詢單的正面反應。



新日光 (3576)、昇陽光電(3561) 及昱晶三合一已向國發基金遞件申請注資，去年 12 月底前通過國發基金第兩關投資評審會，最快今年 1 月底前召開國發基金管委會，以通過注資案，國發基金、耀華玻璃管委會注資金額分別 22 億、23 億元，合計 45 億元。



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