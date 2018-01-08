聯發科Q4營收季減7%順利達標 去年營收年減13.5%

手機晶片聯發科 (2454-TW) 今(8)日公布 12 月營收，達 186.52 億元，月減 10.06%，年減 12.65%，創下近 7 月新低，第 4 季營收為 604 億元，較第 3 季下滑 5%，符合法說預期，去年全年營收為 2382 億元，較前年下滑 13.54%。

聯發科第 4 季以手機晶片為主要成長動能，其他產品包含成長型與成熟型產品，出貨都進入淡季，營收預估達 592-643 億元之間，季增 - 7 至 1%，以最後結果來看，營收落在中低標，顯示中國大陸手機市場庫存仍面臨修正壓力。

聯發科去年全年營收 2382 億元，根據研調機構 IC Insights 統計，聯發科去年受到市占率減少，加上中國大陸手機市場庫存修正影響，營收排名跌出前 3 大，成為全球第 4 大 IC 設計公司。

聯發科共同執行長蔡力行日前指出，短期改善已逐步見到成效，中長期有信心營運可逐漸往上成長，通訊晶片也將奪回失去的市占率，毛利率也能回升，聯發科目前年產值有 80 億美元，市場定位很好，將做好客戶重要夥伴角色，協助將產品生產出來。

蔡力行強調，通訊晶片業務上，將持續深耕中國市場，並與陸廠結合，掌握新興市場成長商機，北美則會持續擴大投資。

而聯發科目前主要生產製程集中在 12 奈米上，蔡力行表示，7 奈米也有 3 個產品設計中，先進製程布局腳步不停歇。