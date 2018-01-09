瑞銀今年看好A股7大板塊 3大板塊持謹慎態度

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺預計，2018 年 A 股獲利將增長 8%，年內滬深 300 指數目標點位料達 4450 點。該行看好銀行、保險、必選消費品、旅遊、醫療、電子和公用事業等板塊，對採掘、軟體及傳媒則持謹慎態度。

高挺昨 (8) 日在上海召開的「瑞銀大中華研討會」上表示，首先全球經濟在 2018 年的增長勢頭將持續，拉動中國出口；自中國角度而言，雖然上市公司業績、獲利增長會較去年有所放緩，但在去年大幅增長的基數上，今年若有接近 2 位數的增長亦是不錯。

另外，去年監管強度提升，對流動性、利率的影響，不少已經反映在股價當中，未來邊際效應會有所減少，故持續改善的外圍環境、較強的獲利增長以及監管效果逐漸淡化，都將形成一個正面的市場。

香港《明報》報導，據瑞銀預計，2018 年 A 股獲利將增長 8%，其中金融部門增長 8.8%，非金融部門增長 6.5%，年內滬深 300 指數目標點位為 4450 點。若以昨日滬深 300 指數收盤點位 4160 點計，仍有 7% 左右的上行空間。瑞銀並估算 2018 年 MSCI China 獲利增長將達 12%，其中金融部門增長 7.8%，非金融部門增長 17.2% ，指數目標定為 102。

高挺認為，A 股納入 MSCI 的意義，並不是象徵性的，5% 的比例是很低的起點，過去其他指數被納入時甚少使用，這同時也意味着，可能在未來幾年內很快就會提升到 10%、20%。

瑞銀看好銀行、保險等金融板塊，高挺解釋，有人認為房地產放緩、經濟放緩，會拖累金融行業，但實際上，是次市場對系統性風險的認識，明顯比之前要強，覺得沒有那麼大壓力，金融股非常受益現在的利率環境。與此同時，目前有很多消費龍頭在擴大市佔率，消費股中旅遊、酒店等都是比較好的長期趨勢。另外，去年醫療保健整體偏弱，今年或有較好表現。

瑞銀看好的行業包括：保險、大型銀行、食品飲料、公用事業、醫療保健、電子、旅遊。

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