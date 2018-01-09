騰訊(00700-HK)再創新高 大市未受惠掉頭回落

港股今早高開34點，其後掉頭回落，恆生指數最新報30897點，跌2點；國企指數最新報12209點，跌26點。
股王騰訊控股(00700-HK)今日再創新高，最新報439.2元，升0.1%，其他科技股方面，閱文集團(00772-HK)最新報87.35元，跌0.9%，易鑫集團(02858-HK)最新報7.03元，升0.3%，眾安在線(06060-HK)最新報74.05元，跌0.9%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)最新報7.56元，跌0.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)最新報6.54元，跌0.2%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報3.99元，無升跌。
內險股獲大行唱好，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81.95元，跌0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報24.3元，跌0.2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.45元，升0.3%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報27.75元，無升跌，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報10.06元，升0.9%，東風集團(00489-HK)最新報9.57元，升1.1%。
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