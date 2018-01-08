2018年A股市場中 投資人必須留意的四大關鍵

羊城晚報今 (8) 日報導，全球股市在 2017 年創歷史新高，A 股市場整體表現良好，成為歷史上波動性最小的一年。展望 2018 年的資本市場，哪些重點值得期待？哪些傳奇故事即將上演？羊城晚報認為有這四大關鍵。

關鍵詞 1：發審委 嚴管為 IPO 保駕護航

2017 年國慶假期後，第十七屆發審委即走馬上任，並於 10 月 17 日開始正式審核新股項目。新一屆發審委履職以來，95 家公司上會審核，通過率僅為 56.84%。而去年前 9 個月，共有 328 家上會公司成功通關，通過率超過八成。

今年發審委是否會延續鐵面風格？在第十七屆發行審核委員會就職儀式上，證監會主席劉士余就要求，要堅決落實依法全面從嚴的監管理念，嚴格專業履職、依法審核，防止問題企業帶病申報、蒙混過關。

2018 年，新股發行或仍維持發行常態化和審核不放鬆的狀態，而上市新股的質量有望繼續提升。財經人士皮海洲預計，由於去年新股加速發行，IPO 堰塞湖的壓力得以緩解，在新一屆發審委從嚴把關的背景下，今年的 IPO 節奏或很難超越 2017 年。

關鍵詞 2:MSCI A 股站在國際化新起點

去年 A 股市場的大事之一，就是 A 股被納入 MSCI 新興市場指數和 MSCI ACWI 全球指數。在前 3 次闖關失敗後，A 股終於「入摩」成功，這是 A 股國際化的一個新起點。

MSCI 的納 A 計劃將在今年上半年開始實施。今年 6 月 1 日，按照 2.50% 的納入比例將 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數」，9 月 3 日， 將 A 股的納入比例提高到 5%。屆時，或有逾千億元人民幣的增量資金通過 MSCI 進入 A 股，MSCI 成分股中的龍頭股也將受到更多關注。

上海證券分析師屠駿表示，今年 A 股雖然只開放 5% 的額度，但邊際的巨大影響目前已經開始，隨著市場的成熟有望持續擴大，未來 A 股與海外聯動將越來越明顯。通過 MSCI 的窗口，上海證券將進一步與外資機構和國際市場接軌，並逐步改善市場參與者結構和投資風格。

關鍵詞 3：貴州茅台 兆元人民幣市值可期

去年，貴州茅台 (600519-CN) 股價從 300 元人民幣一躍站上 700 元 人民幣 關口，市值攀上 9275 億元人民幣的高崗，幾乎趕上貴州省 2016 年 GDP 總值。今年開年，茅台宣布，自今年起適當上調茅台酒產品價格，平均調整幅度為 18%。提價靴子落地，加之去年業績增長超預期，招商證券、天風證券等多家券商將茅台新一年股價看高至 800 元 人民幣 以上，對應超過兆元市值。

貴州茅台股價

茅台股價飛天的背後，是價值投資大行其道的縮影。中國平安、工商銀行、招商銀行、海康威視、順豐控股、美的集團等藍籌股支撐起去年市場市值增長。展望 2018 年，大象有望繼續起舞。

有業內人士分析，今年，白酒、家電等行業或不會再現「一榮俱榮」的極端行情，但 「 高護城河 」 的行業龍頭依然能成為業績和股價的 「 長跑冠軍 」 。在政策紅利和技術革新的助力下，中小創板塊的 「 科技牛股 」 也將擁有機會。

關鍵詞 4：樂視網 賈躍亭未見歸期

去年，A 股市場上的最大黑天鵝或許當屬樂視網 (300104-CN)。2016 年 11 月，樂視手機供應鏈欠款危機爆發，從而引發樂視體系資金鏈斷裂。此後，樂視債務問題愈演愈烈，創始人賈躍亭更遠走美國，沒有明確歸期。

截至目前，樂視網已經停牌近 9 個月，監管層不斷敦促賈躍亭等股東及樂視網解決債務危機，但目前樂視網還存在的大量非上市體系關聯方對公司的債務懸而未決，且市場關注的樂視網對樂視影業的重組仍未敲定。

按停牌不超過 6 個月的承諾，樂視網已經延期復牌近 3 個月，如果樂視網在復牌前無法拿出令投資者滿意的重組方案，一旦復牌交易，股價或跌得體無完膚，並拖累一批踩雷的公募、私募基金和資管產品。