巴菲特專訪、比爾蓋茲編輯：「美國下一代會過得更好」

長期對美國經濟持有樂觀心態的巴菲特相信，「絕大多數的美國下一代會過得更好」。

《時代週刊》最新一期特刊，由微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茨 Bill Gates 編輯的系列《樂觀者》裡涵蓋了一篇波克夏 (BRK.A) 創辦人巴菲特 Warren Buffett 的訪談。

比爾蓋茨先列舉了多項全球的災難，如核武戰爭的可能性、颶風傷害人民及財產、掃射民眾事件等。市調公佈的資料也顯示，大多數美國孩童對未來的經濟持有悲觀態度。然而，今年 87 歲的巴菲特認為，美國的下一代應更有樂觀的態度、並維持創新。

他提道，就算 (通膨除外) 的經濟只成長 2%，而生育率只成長 0.8%，人均 GDP 會從現有的 5.9 萬美元提升至 2043 年的 7.9 萬美元，「這兩萬 (美元) 的增長會確保我們下一代更棒的生活品質」。

巴菲特說道，「整體來講，全球是往正向發展」，並開始提起全球 5 歲以下的兒童死亡率近年來降低許多。

對於科技的進步是否會逼使人類無法生存，巴菲特舉例提道，「1776 年美國 80% 的人都是在農田上工作的，而今年這個數字只有 2%。如果當時的人知道了現在的數據，難道不會驚慌剩下一代如何謀生？然而，這些人現在也都從事於新的行業裡，改變了我們的生活」。

巴菲特做了個比對，認為 20 世紀最有錢的富豪，洛克菲勒 Rockefeller 都無法擁有現代中產階級的醫學、旅遊、及教育。

雖然貧富差距也漸漸增長，但巴菲特認為一個「有錢的父母 (美國) 會照顧所有的孩子，而不是只有那些能力出眾的」。巴菲特自 2006 年以來已捐款近 276 億美元，週三 (3 日) 也一次性的捐出了 3000 萬美元。波克夏股價週四 (4 日) 收盤上漲 0.20% 來到 300,516 美元。