政府違約有風險 美財長要求國會2月底前增加債務上限

摘要：據彭博社報導，美國財長梅努欽已要求國會共和黨領袖在 2 月 28 日之前提升聯邦債務上限。美國國會預算辦公室曾預計，美國政府最遲到今年 4 月上旬，不會出現債務違約現象。據稱國會想將債務上限與下一份政府支出法案綁定起來投票。

美國國會議員們新年面臨的首要議題是，如果避免聯邦政府在 1 月 19 日關門，以及如何解決中期選舉關鍵財年中的政府融資問題。

據彭博社援引兩名知情人士透露，美國財長梅努欽已經要求國會共和黨領袖在 2 月 28 日之前提升聯邦債務上限。他此前也一再重申，最好趕在政府出現實際的債務償付危機之前解決這個問題。

去年 12 月 21 日，美國國會通過了臨時撥款法案，可以讓聯邦政府運轉至今年 1 月 19 日，為國會兩黨爭取了更多時間討論截至 9 月底的 2018 財年餘下預算。

但聯邦債務上限的問題暫時擱置，財政部於去年 12 月 8 日起動用超常規手段滿足聯邦政府融資需求，包括暫停了幾隻公務員退休基金的全面撥款等。

據悉，國會共和黨領袖想將債務上限與下一個政府撥款法案相互綁定。為了避免政府關門，國會要麼通過一項長期支出法案，要麼再次通過一項臨時撥款法案，以維持短期開支。

美國國會預算辦公室曾在去年 11 月預計，美國政府最遲到今年 4 月上旬不會出現債務違約現象。也沒有跡象顯示，財政部非常規手段的「彈藥庫」會比這個預期提前用盡。

目前國會兩黨一致同意提高預算上限，但就在哪些領域提高開支存在諸多分歧。共和黨想在 2018 財年增加國防預算 540 億美元和非國防預算 370 億美元，民主黨主張兩方面預算應獲同等金額的增加。兩黨還就保護年輕無證移民（DACA）和美墨邊境牆的開支計劃無法達成統一。

由於政府支出法案涉及到聯邦預算和赤字，需要參議院以 60 票的絕對多數才能通過，1 月起被民主黨奪走阿拉巴馬州參議院議席的共和黨，勢必需要獲得民主黨的支持，令局勢更為複雜。國會必須儘快拿出長期解決方案為兒童健康保險撥款，並為颶風受災地區和加州火災定製援助計劃等。

『新聞來源／華爾街見聞』