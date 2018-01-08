茂迪2017全年營收231.89億元 年減近2成

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月合併營收 20.99 億元，月增 2.11%，年增 8.72%；去年第 4 季合併營收 62.54 億元，季減 0.22%，年增 15.91%；去年全年累計營收 231.89 億元，年減 19.94%。

展望後市，茂迪表示，與國碩集團旗下碩禾 (3691-TW) 合資成立的子公司「台灣太陽能模組製造有限公司 (TSMMC)」，將興建產能達 1GW 的模組廠，預計本季開始投產，初期會先從 250MW(百萬瓦) 產能開始做起。

茂迪受惠太陽能電池產業獲利回溫，去年第 1 季至第 3 季單季稅後虧損持續收斂，但法人認為，受到美國 201 條款判決與國內模組廠產能過剩等影響，短期內營運能轉盈的動能有限，茂迪虧損恐從去年第 4 季開始擴大。

茂迪去年第 3 季合併營收 62.68 億元，季增 11.97%，年增 22.8%，毛利率 2.42%，成功較第 2 季的 - 4.76% 轉正，也比去年同期的 - 18.06% 改善許多，營益率 - 4.85%，較第 2 季的 - 12.04% 與去年同期的 - 24.52% 皆大幅改善；稅後淨損 3.4 億元，每股淨損 0.55 元。