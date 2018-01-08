美喆-KY去年合併營收36.83億元 年增4.92%

美喆 - KY(8466) 今日公告 2017 年 12 月合併營收為 3.08 億元，年增 0.04%，累計 2017 年 1-12 月合併營收 36.83 億元，年增 4.92%，公司營運表現維持穩健成長趨勢，主要銷售市場包括歐洲、台灣與中國地區等均較 2016 年成長。

美喆 - KY 表示，若以功能性貨幣計算，年成長率則可達雙位數以上，主要銷售市場包括歐洲、台灣與中國地區，2017 年銷售表現分別較 2016 年成長 5.02%、20.97% 與 73.39%，2017 年中國地區銷售亮眼，占營收比重從 2016 年的 3.82% 提升為 6.32%，主要原因來自於塑膠地板在中國的滲透率深化，加上旗下「Prolong」與「MeiJer」兩大自有品牌的市場占有率亦明顯提高。



中國市場對於美喆相當重要，在於中國塑膠地板市場成長快速，過去三年內整體銷售金額增加逾 3 倍，成長性遠高於其他區域；美喆 - KY 表示，公司在中國全部以自有品牌產品銷售，自有品牌產品占整體營收比重拉高，對於整體毛利率的提升有明顯助益，公司並已訂出 2018 年中國市場再成長一倍的目標。



美喆 - KY 表示，自有品牌產品占整體營收比重逐步增加，亦對淡季營運有加分作用，公司目前所採取透過中國地產商與異業結盟的雙箭頭策略，效益在 2018 年將可見明顯效益產生，其中已與中國九大省份最大地毯經銷商異業結盟的最新動作，第一季就會充份反應在營業表現上。



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