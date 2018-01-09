【永豐期貨】台指選擇權盤前－全球股市紅通通 台股連八紅攻克10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 26 點至 10884 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 31.75 點，電子期逆價差擴至 - 0.95 點，金融期逆價差擴至 - 2.23 點。現貨部分，三大法人買超 59.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 678 口至 16987 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2032 口至 49674 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4301 口至 7193 口。

週五美股三大指數同創新高，激勵週一亞洲股市全面強勁上揚，加權指數早盤跳高開出，雖盤中受調節賣壓影響而一度翻黑，但逢低買盤進場使指數反彈走高至 10900 點附近整理，權值股鴻海與大立光雖疲軟，但台積電力守紅盤之上，加上金融與傳產皆有不錯表現，尾盤買盤力道加大，推升指數衝高收於 10900 之上，終場加權指數上漲 35.95 至 10915.75 點，成交量能 1372.53 億，較前一日縮減 67.52 億。技術面來看，近期日 K 連八紅共上漲 493.84 點，不但重返睽違一個多月的 10800 關卡，更強攻超過 10900，多頭力道強勁，金融傳產類股接棒上漲，加上盤中新台幣持續升值，預期行情有望隨軋空走勢進一步推升指數持續創高，不過若行情有回落整理，10800 附近的整理區將提供支撐。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.85 降至 1.84，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.32% 降至 9.27%，賣權平均隱含波動率由 12.79% 升至 14.53%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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