〈鉅亨直播〉全球股市還有低基期市場嗎？

隨著近年全球股市價格瘋漲，尤其美股更是多番刷新歷史新高，韓股、台股亦是創下波段新高，而全球市場中還有哪一個市場，仍存在低基期效應呢？

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喜迎財報季 亞股可望再創紀錄高點

亞股可能已創記錄高點，但分析師預期這周開始的財報季可望再讓亞股向上衝。根據《彭博社》編纂的數據，2017 年最後一季所有亞股產業的獲利預測均上升，其中分析師認為週期性股票上升程度最高。閱讀全文...

中國升息之辯：聯準會帶着全球升息 跟還是不跟？

如市場預期，今天凌晨結束的聯準會 12 月貨幣政策會議決定，將聯邦基金目標利率區間由 1.0%-1.25% 上調到 1.25%-1.50%。至此聯準會今年共三次升息，符合聯儲此前預期。在縮減資產負債表（縮表）方面，聯準會將按計劃於明年 1 月將月度縮減規模增加到 200 億美元。閱讀全文...

人民幣升值 中國外儲 11 連升 站穩 3 兆美元

2017 年 12 月末，中國的外匯儲備規模為 3 兆 1399 億美元，較 11 月末上升 207 億美元，升幅為 0.66%，連續 11 個月回升並站穩 3 兆美元。2017 年全年外匯儲備增加 1294 億美元，3 年來首次實現年度增長。閱讀全文...

中國 12 月製造業 PMI 降至 51.6% 估全年 GDP 達 6.9%

中國國家統計局今 (31 日) 公布 12 月製造業 PMI，指數較 11 月下滑 0.2 個百分點，但已連續 15 個月，維持在 51 以上，顯示中國經濟處於平穩態勢，據此推估，2017 全年經濟成長率 (GDP 年增率)，約為 6.9%。閱讀全文...

2018 年外資瘋 A 股 法人看好新經濟概念股

2018 開紅盤，A 股明顯回暖，觀察法人資金流向，外資近期有加速流進 A 股跡象，最高單日淨流入達人民幣 46 億，法人表示，接下來 A 股將於 6 月 1 日納入 MSCI 新興市場指數，估計外資布局力道將持續加大。投資策略上，看好注重技術和創新的「新經濟概念股」，例如 5G、車聯網等。閱讀全文...