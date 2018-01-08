喜迎財報季 亞股可望再創紀錄高點

亞股可能已創記錄高點，但分析師預期這周開始的財報季可望再讓亞股向上衝。

根據《彭博社》編纂的數據，2017 年最後一季所有亞股產業的獲利預測均上升，其中分析師認為週期性股票上升程度最高。

追蹤經濟和商業循環的企業，從科技業、能源業乃至消費產業和工業，分析師估計這些產業獲利均上升平均 5%，在更廣的 MSCI 亞太指數中，這些公司獲利平均上升 4.4%。

週期性股票的展望強勁，這對廣泛亞股來說是正面跡象，因為這些股票在亞太基準指數中占大宗，這也表示分析師看好全球經濟。

新加坡澳盛銀行首席經濟學家 Sanjay Mathur 表示，「週期性股票復甦，這告訴你全球貿易正在走強，而且轉向滿足內需，這會轉而提高投資標的的需求。」

在此回獲利預期調升中，台灣的科技股具主宰地位，其次是日本和香港的能源股。台灣宏達電 (2498-TW)、印度燃料進口商 Petronet LNG、中國的中海油服 (Oilfield Services Ltd)、和中國手機 app 公司美圖 (Meitu Inc)，這些都是獲利上修最多的公司。

週二南韓智慧手機巨擘三星電子 (Samsung Electronics Co) 就會拉開去年第四季財報的序章，根據《彭博社》調查，分析師估計三星電子第四季調整後淨利上升 25%。

日本一連串零售業和製造業，自 Aeon Co、全家 UNY 控股公司 (8028-JP) 到 Disco Corp (6146-JP) 本周都將公布財報。印度工業銀行 Indusind Bank Ltd. 本週四公布第三財季獲利，為印度財報季開砲。

雖然亞股一直領漲，但他們相較便宜，加上亞洲地區成長基本面強勁，2017 年 MSCI 亞太指數大漲 29%，創 2009 年以來最大幅度，管理資產超過 5 億美元的 Tolaram Group 股市衍生商品部門主管 Han-Piow Liew 認為，2017 年的亞股漲潮會繼續下去。

亞股 P/E 比 16.5 倍，相較來說，MSCI 歐洲、S&P 500 和 MSCI 所有國家指數 (ACWI) 的 P/E 比都超過 20 倍。

Liew 認為，這意味著，只有升息速度意外加速，且美國縮緊銀根的速度也較預期加快，才可能刺激亞股資金外流。