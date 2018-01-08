iPhone是兒童健康殺手？蘋果兩大股東要求解決這個問題

摘要：電池門、晶片門之後，蘋果又遭到了股東的批評。合計持有 20 億美元蘋果股票的兩大機構股東發表公開信，敦促蘋果開發更多軟體以確保孩子「以最佳的方式使用蘋果產品」，並要求研究過度使用手機對心理健康造成的影響。

電池門、晶片門之後，遭遇連環擊的蘋果最近又遭到了股東的批評。

上周六，蘋果的兩大股東加納基金（JANA Partners）和加州教師退休系統（CalSTRS）發布聯名公開信，敦促蘋果公司開發軟體以確保孩子「以最佳的方式使用蘋果產品」。

公開信中一共提到了 5 點要求，除了提升軟體的要求外，兩個股東還要求蘋果組建一個專家委員會，研究過度使用手機對心理健康造成的影響；同時要求蘋果聘請或者任命高管監督這項工作。

股東認為，現在解決這個問題將會為「所有股東增強長期價值」。《華爾街日報》則提出，這是對企業社會責任感的投資，其背後的基本邏輯是良好的企業公民意識也能夠成為好的商業。

加納基金和加州教師退休系統擁有的蘋果股票價值一共為 20 億美元。

其中，加州教師退休系統是全美第二大公共養老基金，截至 2017 年 11 月 30 日管理資產 2217 億美元。根據那斯達克網站顯示，目前該基金持有蘋果股票的價值約 15 億美元，在蘋果的機構投資者中排名 50 開外。



實際上，有關青少年過度使用手機的問題早已有許多機構關注到了。公開信就引用了數個研究指出，過度使用這些電子設備會對學生產生負面影響。

比如，加拿大阿爾伯塔大學和波士頓兒童醫院下屬的媒介和兒童健康中心（the Center on Media and Child Health）共同進行的一項調查顯示，有 90% 的受訪教師表示，過去 3 至 5 年擁有情緒問題的學生數量增加了。

不僅是情緒問題，知名心理學教授 Twenge 的研究甚至顯示，在電子設備上花費過多時間的青少年更容易有自殺的風險。

路透社則指出，名人同樣深受困擾。迪士尼明星賽琳娜 · 戈麥斯就曾在 2016 年治療抑鬱，她認為這與手機上癮和沉迷社交軟體有關。

數據顯示，iPhone 至今為止是蘋果收入最大的來源，其占比一度達到 70%。2017 財年，iPhone 營收達到 1413 億美元，占到了總營收的 62%。

圖片來源：蘋果公司

iPhone X 的熱銷也讓蘋果股價進一步上揚保持樂觀。蘋果的市值目前已經接近 9000 億美元，分析師預測蘋果最早能在明年 1 月達到 1 兆市值。

『新聞來源／華爾街見聞』