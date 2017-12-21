想要富 別投資比特幣或FAANG股票

根據 MarketWatch 分析報導，需求曲線通常呈現下降走勢，即價格越低，需求越高，當價格上漲後，需求便告下降。

但某些商品 -- 諸如股票，尤其是比特幣 -- 需求曲線却呈現上升趨勢。即價格偏低時， 投資人不屑一顧，待價格高漲後，却進場瘋搶。

其實，投資人該在意的或許是一年期短債券，殖利率為 1.66%。或五年期定期存單 (CD)，利率可達 2%。

只是，投資人對 2% 的利息不感興趣，他們希望獲利率能如比特幣一般，由上市至今，漲幅達數萬倍。

近來在網路上，常有人說如果於 2010 年投資比特幣 1 萬美元，今日財富已逾 7 億美元。

投資人得冷靜點。首先，2010 年，大多數人不會花 1 萬美元買一個電腦程式碼。第二，90% 的人會在上漲至 2 萬美元時賣出。買進並持有比特幣，了解其天文報酬率的人，根本鳳毛麟角。

其實需求曲線呈現上升趨勢，並非全然不合理。如果相信市場趨勢，高點還有更高，則買在高點，賣在更高點，也可獲益匪淺，然而並非人人都能如此。

今日市場的亂象是，大多看漲比特幣的人都是仰慕巴菲特的人。但是巴菲特可是買進低價資產，長期持有的投資人。

如何投資致富？歸納點點滴滴的證據，可匯聚成一項簡單的觀念：買進獲利的績優股，隨著時間成長茁壯。

過去幾週，MarketWatch 網站分析師 Jared Dillian 建議投資人買進短期政府債券，避開比特幣，穩健緩慢獲利。

目前，比特幣早已高漲，FAANG 股票 (臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Google) 價格也已偏高。

買進價格高估的資產，有時可以獲利。買進價格極度高估的資產，有時依舊可以獲利。但這類交易也具有嚴重負面的可能性，足以讓投資人石沉大海。