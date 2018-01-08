鄉林南京涵碧樓酒店及宴會餐廳預計3月開幕 酒店式公寓熱銷

鄉林 (5531) 南京涵碧樓酒店及宴會餐廳開始試營運，預計 3 月正式開幕，南京涵碧樓綜合開發案酒店式公寓及大陸青島海景別墅去年熱銷，預計在去年第四季及今年內陸續認列收益，鄉林今年營收及獲利可期。鄉林今日股價拉上漲停板價，收在 12.75 元，成交量達 10803 張。



法人分析，鄉林位於青島海景獨棟別墅及海景複層別墅，在大陸女星范冰冰及李晨購買消息帶動下，已分別售出 12 戶及 7 戶，青島海景別墅單價 1800 萬元人民幣起跳。而南京涵碧樓綜合開發案酒店式公寓「涵碧樓行館」390 戶，首批公開銷售的 162 戶，正在陸續進行交屋與裝修，鄉林大陸房地產市場開發案逐漸進入收割期。



鄉林規劃多時的成都「涵碧天下」，也可望在 2018 年上半年取得售樓證後，正式銷售第一批，預計公開銷售 200 戶住宅。



鄉林未來二年的推案目標，兩岸共計將推出 16 新案，其中，在台灣部分，包括新莊副都心三小段、三重五谷王段、三重三重段等 11 案，推案量 166.8 億元；大陸是成都及南昌九龍湖等，大陸推案量預計是 568.26 億元，兩者合計是 735.06 億元。



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