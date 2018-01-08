聯亞12月營收創19個月新高 2018營運重回高成長

聯亞 (3081) 受惠 GPON 急單及矽光產品高成長，去年 12 月營收達 2.15 億元，創近 19 個月新高，較前一年大增 66.82%，符合預期。

第四季合併營收突破 6 億元達 6.27 億元，季成長 12.9%，符合市場預期，EPS 上看 2.6 元，營收、獲利將同創近 6 季新高。展望 2018 年，在矽光、10G PON 等高速產品成長，及 GPON 需求回升下，獲利將重回一個股本之上，每股盈餘上看 13 元。

受惠高速傳輸需求暢望，全球資料中心大力布建，聯亞持續擴充產能，以因應客戶訂單成長，除今年 4 月前將有 6 台大型 MOCVD 機台投產，產能與原有 19 台 MOCVD 相當，未來將汰舊換新以提高生產效率，去年底董事會再度通過，將斥資 11.43 億元，於南科興建新廠、辦公大樓，預計 2019 年完工投產，新廠占地面積為既有廠房的三倍。



GPON 隨客戶庫存調整進尾聲，去年底湧入不少急單，且矽光等高速產品高成長，去年 12 月聯亞營收達 2.15 億元，再度改寫 2016 年 6 月以來新高，較前一年大增 66.82%。第四季合併營收突破 6 億元達 6.27 億元，季成長 12.9%，符合市場預期，法人預估，EPS 上看 2.6 元，營收、獲利將同創近 6 季新高。



不過，由於上半年營運仍受 GPON 市況不佳影響，2017 年營運仍較前一年衰退，合併營收 20.38 億元，較前一年衰退 3.39%，法人預估，EPS 約 7.3-7.5 元。2018 年在營收過半的矽光產品持續成長，10G PON 出貨開始放量，25G DFB 開始出貨貢獻，及 GPON 需求回溫下，營運將重回上升軌道，營收可望年增逾 3 成上看 27 億元，EPS 上看 13 元。



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