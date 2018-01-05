〈台幣頻升高〉驚見衝破29.5元 央行證實外資沒炒匯而是在買股

新台幣今 (5) 日在暌違逾 4 年後首見升破 29.5 元關卡，市場有聲音質疑是否熱錢正在炒匯，央行外匯局長顏輝煌對此直接回應，元月以來外資已買超台股多達 260 億元，近日新台幣飆升，「沒有看到炒匯，主要是鎖定股市，國際資金進來都有買股」。

台股加權指數今日漲勢稍歇，終場僅上漲 31.17 點來到 10879.8 點，不過，匯市卻持續見到新台幣激烈飆漲，睽違逾 4 年來首見衝破 29.5 元心理關卡最高來到 29.476 元，創 2013 年 11 月中旬以來新高，不過，終場再度拉回 29.5 元，外匯交易員認為 29.5 元應為短期彭淮南防線位置。

顏輝煌認為，在美元走弱下，匯市國際盤方向大概一致，強調目前新台幣的強勢走勢是由市場供需決定。

對於為何美元走弱，顏輝煌解釋，主要是對於美元利多的消息，多半已反應完畢。

新台幣今日以 29.6 元、微貶 1 分開出後瞬即走高，午盤過後拋匯力道甚至加劇，使新台幣攻破 29.5 元價位，最高衝上 29.476 元，升值達 1.14 角，不過，收盤前 45 分鐘再度壓回 29.5 元之上，終場新台幣兌一美元以 29.523 元作收，升值 6.7 分，升幅 0.23%，台北外匯經紀公司成交值 7.64 億美元，全日高低價差 1.24 角。