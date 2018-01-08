旭輝2017全年實現合同銷售人民幣1040億 年增96%

2018 全年合同銷售目標為人民幣 1,400 億元 目標增長 35%

香港，中國 - Media OutReach - 二零一八年一月八日 - 全國房地產二十強企業旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝」或「集團」，港交所股份代號︰884）欣然宣佈 2017 年全年合同銷售金額，較 2016 年全年增長約 96%，並已超額 30% 完成 2017 年全年合同銷售目標（人民幣 800 億）。本集團已初步設定 2018 全年合同銷售目標為人民幣 1,400 億元，較 2017 年全年銷售金額增長約 35%。

2017 年全年，本集團實現合同銷售金額約人民幣 1,040.0 億元，按年增長約 96%，合同銷售面積約 6,291,700 平方米，按年增長約 116%。2017 年全年合同銷售均價約人民幣 16,500 元 / 平方米。

於 2017 年全年，歸屬本集團的權益合同銷售金額約人民幣 550.0 億，較 2016 年增長約 88%。

於 2017 年 12 月單月，本集團實現合同銷售金額約人民幣 159.7 億元，合同銷售面積約 1,120,600 平方米。2017 年 12 月合同銷售均價約人民幣 14,300 元 / 平方米。

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旭輝是中國前二十強的房地産開發商，總部位於上海，主要於中國從事房地産開發及房地産投資。旭輝專注在中國的一線及二線城市開發高品質及針對用家自用的房地産物業。旭輝的開發項目涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。

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