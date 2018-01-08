〈大同現增股東不滿〉經營權戰火重新燃起 股價創近10年新高

大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，但市場派強烈反對，揚言將申請召開臨時股東會全面解任董事，市場預期可能再度引爆經營權爭奪戰，在公司派強硬面對市場派砲火下，今 (8) 日股價開高走高一度衝達漲停 22.6 元，創 2008 年 3 月以來新高價。

大同擬辦理現增案作為償還銀行借款，優化財務結構及充實營運資金之用，大同認為，現金增資完成後，短期可立即大幅改善財務結構，中長期可強化競爭力，配合政府政策，投資太陽能電廠、智慧能源與智慧城市等，創造較可預期的獲利潛力，帶來穩定的現金流。

但是市場派欣同董事長林宏信則是強烈表達反對的態度，且向法院提告，要求檢調調查是否有禿鷹趁機炒作獲利，同時揚言將在適當時機提出召開股東臨時會申請，全面解任董事，另外，針對大同的錢到哪去了? 將向法院申請檢查人進行查帳；市場派同時也刊登廣告籲請金管會查明是否有人在操縱股價。

大同則是在昨 (8) 日發出 6 大聲明回擊，同時說明自 2007-2016 年累計的虧損金額約 259 億元，其中主要是認列來自華映 (2475-TW) 的投資虧損約 247 億元，及認列綠能 (3519-TW) 的投資虧損近 15 億元，前者因全球產業環境因素急遽重大變化，後者因為大陸業者急劇殺價，市場價格崩跌，造成過去 10 年認列來自此兩家投資公司的虧損，已超過大同累計的虧損總額，造成這些年無法發放股利給各股東，深感歉意。

大同第 3 季因轉投資公司綠能、尚志仍未轉盈，單季由盈轉虧，每股淨損為 0.06 元，累計前 3 季合併營收 565.84 億元、營業損失 0.89 億元、本期淨利 20.27 億元、每股純益 0.21 元；轉投資公司中包括精英、華映、福華、大同世界等第 3 季獲利。

大同積極開發資產，大同莊園第 1 期住宅預計今年底將可完工交屋，加上積極整頓轉投資縮小虧損，統計外資連續 7 天買超 53314 張，上周五外資及自營商合計買超 5087 張，今日股價以 20.6 元開高，一度衝達漲停 22.6 元，創下 9 年 10 個月新高價，盤中漲幅 9.73%。

