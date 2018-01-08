Gatecoin：香港FinTech監管制度起碼落後20年 我們不能等下去

香港虛擬貨幣前景模糊，香港交易所 Gatecoin 認為，香港金融科技發展滯後，政策及監管未能跟上，故萌生去意，計劃將總部移到新加坡或歐洲。

香港《明報》引述香港加密貨幣交易所 Gatecoin 行政總裁及創辦人 Aurelien Menant 表示，香港從事金融科技企業需面對 3 大難題，包括香港銀行態度不友善、融資困難及監管制度極不確定。

他指出， Gatecoin 本來提供港元、美元的存款和提款服務，但去年 9 月底，公司香港銀行帳戶被無故凍結，令港元和美元轉帳服務一度需要暫停。香港銀行態度不友善，成為公司將總部移出香港的其中一個考慮因素。

Aurelien Menant 表示香港融資十分困難，難以取得本土投資者支持，公司只能尋找海外投資者進行融資，並認為香港監管制度落後，而且極不確定。

他笑言，2016 年金管局引以為傲地推出儲值支付工具 (SVF) 牌照，反觀新加坡及歐洲分別在 10 多年前設立類似牌照，形容香港金融科技監管制度落後起碼 20 年，並認為「我們不能長久地等下去」，所以公司計劃轉移總部到新加坡或歐洲後，目前公司約有 40 名員工，期望明年底員工數目可達 200 人，屆時只會預留兩成至兩成半人手在香港。

另一加密貨幣交易平台 ANX 交易服務總經理 Claudia Lau 則認為，香港金融科技的發展正在加速，很多大企業已留意到金融科技的重要，例如匯豐銀行設立金融科技部門，「(香港 FinTech) 不如外界所想悲觀」。她指香港監管思維着重保障消費者，目前即使香港未有明確的加密貨幣交易監管，公司已投放大量資源做 KYC、反洗黑錢等檢查。

Claudia Lau 表示，如果政府推出明確監管指引，意味市場認同相關技術會持績發展，歡迎當局推出適當指引，又指公司未有遇到銀行轉帳問題。

她認為，比特幣只是其中一種區塊鏈應用，香港愈來愈多企業留意區塊鏈的技術，公司利用過往搭建交易平台的經驗，轉型成為區塊鏈解決方案供應商，協助企業將業務代幣化 (tokenization)。

解決方案包括代幣、交易平台及代幣錢包的技術開發，以及相關的諮詢服務。她舉例稱，通過區塊鏈的解決方案，企業可將人力資源系統代幣化，進行實時透明人力資源管理，增加公司管理效率。