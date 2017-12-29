調查：虛擬貨幣漲勢驚人 明年有1/3千禧世代想投資

比特幣 (Bitcoin) 在 2017 年價格飛漲，為投資者帶來豐厚收入，美國芝加哥期權交易所 12 月推出比特幣期貨，更令比特幣首度步入主流市場。

據數碼貨幣交易平台 London Block Exchange(LBX) 的調查發現，35 歲以下的受訪者中，5% 表示已投資虛擬貨幣，11% 已計劃投資，還有 17% 會認真考慮在明年參與，意味著到明年底或有 1/3 千禧世代人士投資虛擬貨幣。

香港《文匯報》綜合外電消息，在眾多投資工具中，LBX 預計到 2018 年底，只有 12% 千禧世代會投資股票，而投資債券、貴金屬及物業的人，則分別有 20%、19% 和 18%。

LBX 創辦人兼行政總裁戴夫斯分析說，千禧世代認為他們無法如上一輩般，依靠股票等傳統投資工具致富，眼見虛擬貨幣升勢驚人，對於未有及早投資感到後悔，因此蠢蠢欲動，希望藉着這新投資工具賺錢。相反在 55 歲以上的投資者中，有 57% 表明堅拒投資數碼貨幣。

專門研究虛擬貨幣的劍橋大學學者希爾曼則認為，千禧世代在 2008 年時開始賺取收入，當時正值金融海嘯，因此不少人對傳統投資工具抱有戒心。然而，很多經濟學家認為投資虛擬貨幣風險太高，憂慮價格隨時大跌。