【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到道瓊工業指數大漲並與 Nasdaq 指數及 S&P 500 指數均再創歷史新高的影響，帶動台股站上 10900 點大關，終場加權指數上漲 35.95 點，後續行情走勢可留意蘋果概念股是否能持續走強，而外資在現貨部分買超 50.10 億，合計三大法人現貨淨買超 59.40 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國勞工部週五公布，美國 12 月新增就業 14.8 萬人，低於分析師預估的新增就業 19 萬人，就業報告公布後，美國指數期貨削減漲幅，但很快反彈，市場認為 Fed 於 2018 年升息不致超過預期的三次，道瓊工業指數大漲 220 點 ，並與 Nasdaq 指數及 S&P 500 指數均再創歷史新高。

《國際商品市場焦點分析》

上週五油價從高點滑落，主要受到伊朗的反政府示威未發生任何重大暴力事件，使市場的緊張氣氛有所緩和，2 月原油期貨下跌 0.57 美元，跌破 62 美元大關，但依然守住五日均線，後續走勢仍可持續看好，此外受到非農不如預期，美國 12 月新增就業 14.8 萬人，低於分析師預估的新增就業 19 萬人，黃金再度維持高檔走勢，後續可持續留意美元指數變化。

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