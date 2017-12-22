全球首個5G標準落地 將撬動中國9840億美元市場

在 4G 還沒有完全覆蓋的情況下，5G 時代已經朝著我們飛奔而來。

12 月 21 日，在國際電信標準組織的 3GPP RAN 第 78 次全體會議上，全球首個 5G 新空口（NR）非獨立建網（NSA）標準正式凍結並發布，這一發布時間較原計劃提前了 6 個月。

在此次標準制定過程中，中國營運商、設備商的參與程度與話語權均有所提升。中國資訊通信研究院副院長王志勤此前表示，我國位於全球 5G 產業第一梯隊，是標準的總設計師之一。據中國行動方面透露，公司共向 3GPP 提交了 1000 餘篇有關 5G 空口標準化提案，總計 160 餘萬字。

業內普遍認為，首個版本的 5G 國際標準面世，意味著全球 5G 產業將鳴槍起跑。業內預測，標準公布後，我國也將加速 5G 產業化進程，到 2030 年 5G 將帶動我國 16.9 兆元社會總產出，並創造 1950 萬個就業機會。

5G 標準提前 6 月面世 商用化進程加快

3GPP 是 5G 標準的主導方。據《中國證券報》獲悉，3GPP 早期確定的 5G 網路標準確定工作分為三步：2017 年 3 月和 6 月完成和凍結初期 5G 技術需求；2018 年 6 月和 9 月完成和凍結第一版可商用的 5G 標準；2019 年 12 月和 2020 年完成和凍結最終版 5G 標準。

中信建投通信分析師閆惠辰介紹，3GPP 原計劃於 2018 年 6 月推出獨立建網的 5GNR 標準。但在全球營運商和設備商加速推進 5G 網路商用部署的需求下，3GPP 最終發布了這一過渡性方案：NSA 5GNR 標準。

NSA 標準，是在 4G 核心網的基礎上架設的向 5G 基站過渡的一種方案，等到 5G 標準完全凍結後，就可將 5G 基站接入到 5G 核心網。

5GNR，即新空口，指的是新的手機和基站的連接方式，可謂 5G 網路的「最後一公里」環節。

接下來，3GPP 計劃繼續研究設計 5GNR 底層標準，將於 2018 年 6 月完成、9 月凍結。

這一標準發布後，全球營運商和設備商紛紛表示，將加快 5GNR 部署。中國電信和中國聯通也紛紛表示，計劃 2018 年在中國多個主要城市開展 5G 外場測試，並為即將到來的 5G 商用做好準備。按照三大營運商的日程表，2020 年將實現 5G 商用部署。

5G 商用催生 6 大投資方向：

5G 網路商用帶來的影響是顯著的。

中國通信標準化協會榮譽理事長、戰略指導委員會主任奚國華介紹，到 2035 年，5G 將在全球創造出 12.3 兆美元的經濟產出，全球 5G 價值鏈產出將達 3.5 兆美元，其中中國為 9840 億美元。中國資訊通信研究院發布的《5G 安全需求與架構白皮書》預測，2030 年，5G 網路將為中國創造就業機會 1950 萬個。

天風證券研報指出，5G 時代也將存在六大投資方向，包括通信設備；光纖光纜行業；天線領域；小基站；網路優化。

未來，5G 商用帶來的經濟效益將不可估量。

中國資訊通信研究院發布的《5G 安全需求與架構白皮書》預測，2030 年，5G 網路將帶動中國社會總產出 16.9 兆元，經濟增加值 6.5 兆元，創造就業機會 1950 萬個。

『新聞來源／華爾街見聞』