【港股午評】午市掉頭向下 十連升難實現？

港股十連升無法達到？今早大市曾隨外圍股市造好而高開，並高見30900點。原來預期大市可以挑戰31000點，結果尚未達到31000點，大市便掉頭向下。投資者要撤退？不要說笑吧。就算今日大市下跌，在過去九個交易日已累計升幅逾1500點，若今日最終低收，亦不見得整個升勢已被破壞。所以投資者切勿過份輕率地獲利離場。

恆生指數中午收市報30801點，跌14點，國企指數中午收市報12194點，跌17點，成交額為765.18億元。

今早大市下跌，主要是受到友邦(01299-HK)﹑匯豐控股(00005-HK)﹑內險及內銀股，即所謂舊經濟股。今早的文章確實預料新舊經濟股均處於強勢，帶動大市進一步上揚。可是銀行及保險股下跌，拖累大市向下，實在有一點意外，特別是友邦跌幅達1.5%，惟現時仍未看得出所以然。暫時視為相關股份早前升幅太大，所以略為調整，投資者目前無需急於沽貨。

在大市下跌情況下，當然仍有個別類別股份仍處於強勢，內房股便是其中之一。有傳聞指出內地會放寬個別城市的限購措施，有關消息對內房股而言肯定是利多於弊，多隻內房股因而抽升，作為藍籌股新貴的碧桂園(02007-HK)，半日升近7%。不過相比之下，中型內房股表現更為突出，其中雅居樂地產(03383-HK)升幅更達8.6%。其實近期內房股走勢已明顯處於強勢，並且已累積了相當升幅，會否出現高處不勝寒的情況，相信投資者自有定論。但肯定不建議投資者加大注碼。

煤炭股今早表現實在強勁，其中兗洲煤業(600188-CN)(01171-HK)H股曾彈升一成，股價創下逾5年新高。煤炭股彈升與內地擬放寬煤炭進口限制有關。當煤炭進口放寬，即時對燃氣股帶來打擊。不過兩類股份升幅均相當短暫，同時走勢相當波動，不宜抱持太大期望。

雖然醫藥股今日出現調整，但是與之前累計升幅相比，調整幅度算是有限，撈底？暫不建議。

2018年1月8日中午12時43分

文﹕張偉倫

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