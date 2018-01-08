想「作弊」也無能為力 OPEC石油限產協議2018瓦解機會小

市場對於今年 OPEC 和其他非會員國，是否會繼續限制石油產量，以消耗過剩的庫存和降低油價，抱持懷疑態度；但《彭博社》石油策略家 Julian Lee 認為，僅管提高石油產量對各別國家有利，但較擅長「作弊」的國家，今年應無力提升產量。

市場指出，今年 OPEC 限產協議可能會破局的 3 大原因分別為，國家可能會在產量上作弊、面對美國頁岩油產量大幅提升的壓力，以及證明自己國家的成功。Julian Lee 認為，3 項原因都有其道理，但實際發生，並造成 OPEC 協議瓦解的機率很低。

沙烏地阿拉伯的前石油首相，在 2016 年 11 月限產協議達成後曾說：「我們都有作弊的傾向」，對於 OPEC 來說，這當然是一個長期性的問題，但作弊傾向在未來幾個月不是問題，這不是出於責任感，而是記錄上較可能作弊的國家，石油產量幾乎都已接近最高點，而在近期內，他們無法提升產量。

僅管伊朗和伊拉克今年決定建構新設施，但他們是唯一有此計畫的國家，伊朗最近幾個城市的動亂，使市場擔心他們的石油供應會因此中斷，但實際上，美國對伊朗的制裁將是更大的威脅，阻止市場向伊朗購買原油，美國總統川普對伊斯蘭共和國的反感，可能導致伊朗未來的石油產量，比現階段更低。

此外，奈及利亞的新大型海上項目 Egina 油田，預計每天可生產 20 萬桶由，但預估今年年底才會開始生產，至於利比亞的情況，該國的石油基礎設施年老失修，目前產量約為 100 萬桶，不大可能有大幅增長。

OPEC 降低的產量比預期的還高，但很多國家是出於非自願減產

OPEC 會員國中，「出於自願」降低原油產量的國家為波斯灣國家，沙烏地阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合大公國，這些國家在過去歷史上，都很遵守石油產量限制，他們作弊的可能性，比其他會員國低上許多。

在非會員國部份，Julian Lee 表示唯一值得討論的是俄羅斯，但他認為普丁在連任後，打破限產協議的機率不高，因為這可能會波及俄羅斯與沙烏地阿拉伯所簽署的軍火和投資協議，並減弱俄羅斯在中東的影響力，不是個好選擇。