能源盤後─油價觸3年新高後拉回 但仍連3週上漲

石油期貨在創下 3 年新高後週五收低，但由於美國原油供應連續第 7 天下滑，以及對伊朗動盪持續擔憂，油價連續第 3 週上漲。

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 向《MarketWatch》表示：「石油近期走勢如此強勁，肯定會出現小幅回落。」

他說：「從近期來看，全球需求不致於會繼續強勁的回落，頁岩鑽井速度不夠快，石油輸出國家組織 (OPEC) 的減產滯後。」「隨著邁向年中，將持續關注 OPEC 如何放鬆其減產，頁岩投資增加，全球需求增長保持穩定。」

紐約商業交易所 (NYMEX) 2 月西德州中質原油期貨 (WTI) 下跌 57 美分，至每桶 61.41 美元，跌幅為 0.9%。價格週四以 62.01 美元的 3 年新高收盤，週線漲幅仍為

1.7%。

ICE 歐洲期貨交易所 3 月布侖特原油下跌 45 美分或 0.7%，至每桶 67.62 美元。週四收盤價為 68.07 美元，創 2014 年 12 月以來新高。全週上漲 1.1%。

週四美國政府數據顯示國內原油庫存下降，以及伊朗反政府抗議而導致的供應地緣政治風險，油價獲得推升力道。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，能源信息管理局 (EIA) 的報告「透露了一個有點混雜的訊息，美國原油庫存強於預期，受到精煉油品異常強勁的打擊。」「隨著煉油廠繼續保持創紀錄水平，需求也在季節性下滑，將更多的精煉產品運送到美國的儲油罐，推升了庫存。」

EIA 表示，截至 12 月 29 日當週，原油庫存減少 740 萬桶，而汽油庫存增加 480 萬桶，包括熱燃油在內的精煉油品上漲了 890 萬桶。

同時，據美國商業銀行分析師稱，美國東北部極端天氣狀況將會增加柴油和熱燃油等精煉油品的需求和裂解價差。

貝克休斯公司週五公佈的數據顯示，美國石油鑽井平台活躍數據本週下滑 5 個至 742 個。在過去 2 周裡，石油鑽機數量沒有變化。

1 月 9 日，石油市場觀察員也將展望 EIA 報告，概述該機構 2019 年展望及其對美國原油生產的影響。

在成品油方面，2 月汽油下跌 1.2%，報每加侖 1.786 美元，當週收低 0.6%。

2 月天然氣下跌 3%，至每百萬英熱單位 2.795 美元。當週下降 5.4% 左右。

週四公佈的 EIA 數據顯示，上周美國天然氣供應量下降 2060 億立方英尺。這大大高於 5 年平均減少水平，但低於標普全球普氏（S＆P Global Platts）調查的分析師預期的 2190 億立方公尺降幅。

2 月熱燃油下跌 0.9% 至每加侖 2.059 美元，本週下滑 0.5%。