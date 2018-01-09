能源盤後─鑽油平台數下滑 油價獲支撐走高

延續上週升勢，油價週一收高，因交易商對美國鑽井平台下滑的數據表示歡迎。

2 月西德州中質原油 (WTI) 上漲 0.29 美元或 0.5%，收於每桶 61.73 美元，收復週五

0.9% 的跌幅。3 月布侖特原油上漲 16 美分或 0.2%，至 67.78 美元。

即使在周五的交易中，WTI 和布侖特仍然分別獲得了 1.7% 和 1.1% 的周漲幅，這是由於美國原油供應連續第 7 週下滑以及對伊朗動盪持續擔憂。分析師表示，週五的回調是非常自然的，經過如此強勁的反彈之後，這兩份合約週四已經達到了 2014 年 12 月以來的最高水平，WTI 高於 62 美元，布侖特高於 68 美元。

週五的數據進一步增加了對石油市場總體樂觀的評估。貝克休斯公司（Baker Hughes BHGE）的每週數據顯示，美國鑽井平台的活躍數量意外下降 5 個至上週的 742 個。這表明產量可能放緩，這通常是油價的積極因素。

PVM 石油協會石油分析師 Stephen Brennock 表示，儘管「局勢大好」，美國頁岩油現在面臨幾個阻礙生產的逆風。

他在一份報告中說：「股東們已經厭倦了頁岩礦業界已成常態的負現金流量模型。」

「鑽井商現在面臨壓力，要求利潤率優先於供應增長。因此，生產者必須在更高的生產和股東的回報間取得平衡，這反過來可能會抑制支出計劃。」他補充說。

在石油供應減少和地緣政治擔憂的背景下，投機性金融投資者繼續押注進一步的價格上漲，根據德國商業銀行（Commerzbank）的數據，上週淨布侖特原油持倉量攀升至歷史新高。

分析師表示，「一旦目前確定價格的因素失焦或消失，就會增加修正的可能性」。

根據標準普爾全球公司週一公佈的調查顯示，12 月 OPEC 成員國的石油產量上漲。

受經濟危機影響的委內瑞拉 12 月原油產量降至 15 年以來的最低水平，但 OPEC 總產量從 11 月的每天 3240 萬桶微增了 5 萬桶，調查顯示。

貿易商上週對川普政府計劃在美國開採更多的石油和天然氣鑽井領域的消息沒有什麼反應，但一些分析人士說，如果發生這種情況，投資市場將增加數十億美元。

紐約商品交易所 (NYMEX) 2 月熱燃油下跌 0.7%，至每加侖 2.045 美元，而 2 月汽油上漲 0.3%，至每加侖 1.792 美元。

2 月天然氣增長 1.4%，至每百萬英熱單位 2.835 美元。