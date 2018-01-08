收納血癌藥物入囊中 塞爾基因預付11億美元收購製藥商Impact

Celgene 公司 (賽爾基因) (CELG-US) 同意預先支付 11 億美元收購 Impact Biomedicines，以取得仍在實驗中的血癌治療藥物。因為一旦這項藥物研發至某些階段時，收購價格可能會高達 70 億美元。

根據協議，如果 Impact 的藥物 fedratinib 獲准臨床治療骨髓纖維化（一種骨髓癌）時，那麼 Celgene 公司的預付金額將增加至 12.5 億美元，另外 1.5 億美元用於其他適應症。根據周日的一份聲明，如果該項藥物全球年銷售額超過 50 億美元，那麼額外的支付額可能高達 45 億美元。

這樣規模的總收購價格將使得 Impact 成為 Celgene 有史以來最大的收購案之一。這家製藥商面臨另尋新產品的壓力越來越大，不少學名藥銷售量衝擊其最暢銷的癌症治療旗艦藥品 Revlimid。在高度期待的克隆氏症藥物在晚期試驗中失敗後，這家製藥商削減了 2020 年的獲利目標，其股價在 10 月 5 天內重挫超過四分之一。

這些股價跌幅一直沒有回復，截至週五，它們的交易量比 10 月初的 2017 年高峰期低了 28%，Celgene 市值約 830 億美元。

(圖取自彭博)

Celgene 公司近年來進行了一系列收購活動和簽署合作協議，以引入新的候選藥物。其中包括在 2015 年以 72 億美元收購 Receptos Inc. 而取得 ozanimod，針對克隆氏症、潰瘍性結腸炎和多發性硬化症進行測試。

CEO Mark Alles 承諾，將在 Celgene 自有的實驗室之外尋找新藥以加強其藥物產品，他 10 月告訴投資者「我們一直在尋找機會」。