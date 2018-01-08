美12月非農就業增幅少於預期 失業率為2000年以來最低

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 2017 年 12 月份就業成長趨緩，且放緩速度超出市場預期，工資則是小幅上揚，失業率守在 2000 年以來最低水準。

美國勞工部公布的數據顯示，美國 12 月份非農業就業職位增加 14.8 萬個，增加人數少於經濟專家預期的 19 萬個。11 月份數據由初報的增加 22.8 萬個，修正成為增加 25.2 萬個。



這份數據顯示，12 月份製造業職位增加 2.5 萬個，人數較經濟專家估計的 1.8 萬個來的多。當月民間部門職位增加 14.6 萬個，人數少於經濟專家預期的 19.3 萬個；政府部門職位增加 2,000 個，失業率為 4.1%，符合經濟專家預期。



12 月份每週平均工時為 34.5 小時，符合經濟專家預期，當月平均時薪較前月增加 0.3%，較去年同期增加 2.5%，雙雙符合經濟專家預期。



就業成長雖低於預期，但是全年來看仍達到新增 206 萬就業，低於 2016 年，但略高於經濟專家在川普擔任美國總統之初的預期。



隨著經濟達到或接近充分就業狀態，來到聯準會的目標，12 月份的就業報告可能會讓聯準會持續走在 2018 年漸進式升息的軌道上。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』