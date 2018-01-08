《CES 2018》搶先看：20 位創新獎入圍者有這些

一年一度的拉斯維加斯 CES (國際消費性電子展) 即將開幕，參加的企業類別也都爭相奪艷的發表新產品吸引眾人的目光。今年共有將近 4500 間企業參展，2018 年 CES 展覽時間為 1 月 9 日 (週二) 至 1 月 12 日 (週五)。

CES 單位也都會提前選出 30 件具有「創新」題材的參展產品，除了主辦單位個人觀感外，唯一的原則就是提名產品需於「2017 年 4 月至 2018 年 4 月發表」。以下會列舉幾項值得投資人關注的參展產品，在大會前提前搶先看。

Buddy

覺得軟銀 (9984-JP) 的 Pepper 不夠夯？Blue Frog Robotics 推出的「Buddy」機器人內由亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa 軟體助理操控，可提供消費者天氣預報、菜譜、及大大的虛擬眼睛注視著你。

Buddy / 圖：Buddy

AR4X 監控攝像頭

Amaryllo 集團推出的監控攝像機使用了 AI 人工智慧，可偵測及辨識人臉，把整體監控系統從「待命」轉換至「主動偵測」模式。真的那麼厲害，就得週二 (9 日) 自己去掀開廬山真面目。

nura「智慧」耳機

nura 集團推出的智慧耳機要價 400 美元 (約 12000 新台幣)，號稱可偵測使用者的耳朵，並加以調試音量及音質。

nura 耳機 / 圖：nura

NUVIZ 安全帽顯示器

NUVIZ 的 700 美元顯示器號稱可在使用者騎摩托車時，在頭盔面板上添加，如導航、相機、音樂、及更多讓使用者分心的資訊。

安全帽顯示器 / 圖：NUVIZ

Naver LINE Mars 翻譯耳機

LINE 所發表的 MARS 耳機擁有翻譯功能，支援十種語言，包含韓文、英文、日文、中文（繁簡）、西班牙文、法文、越南文、泰文及印尼文。對話情況下只需執其中一邊耳機，便可互相即時翻譯言語。

Mars 翻譯耳機 / 圖：LINE

然而，除了以上較新奇的產品外，2017 年 CES 上發表的 Willow 擠奶器及 2011 年推出的 Nissan (7201-JP) Leaf 電動車也都上了 CES 2018 創新獎名單。

此外，入圍的也有較主流的公司，如 AMD (AMD-US) 的新處理器 Ryzen Thread Ripper 1950X、三星 (005930-KR) 的 75 吋 S9 微 LED 電視、及微星 MSI 的電競桌機 Trident 3 Arctic。