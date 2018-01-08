30%千禧世代有意投資加密貨幣 這3個要點可以讓你投資更精準

2017 年資本湧入加密貨幣市場，2018 年看來也不會有任何改變。千禧世代繼續對這類投資產品保持狂熱。

據 Blockchain Capital 最近進行的一項調查顯示，18 至 34 歲的人中有 30% 的人寧願投資 1000 美元的比特幣而非 1000 美元的政府債券或股票。同樣的研究也表明，有 42% 的千禧世代聽說過比特幣，而 65 歲以上的人只有 15%。

千禧世代對投資加密貨幣有興趣的趨勢是難以忽視的，但他們並不是唯一對這個市場感興趣的人。隨著新玩家進入這個領域，貨幣競爭將在 2018 年變得更加艱難。

《富比世》專欄作家 Andrew Arnold 分析指出，可以肯定地說，今年將有更多機構投資者開始交易加密貨幣，特別是比特幣。然而，目前比特幣儘管價格高漲，但市場已經面臨巨大的供需失衡。

前對沖基金交易商兼 CoinFi 的聯合創始人 Timothy Tam 表示，以現有的走勢看來未來價格可能會升得更高。「供應量有限，因為流通量只有 2100 萬枚比特幣，而且大多數都是長期持有者；而在另一方面，需求繼續飆升。」他解釋說。

但是，比特幣並不是市場上唯一值得投資的硬幣。以太幣、瑞波幣和萊特幣價格也不斷攀升。如果你想投資加密貨幣，這裡有一些正確投資方法的重要提示。

1. 小心機器人

金融市場很容易炒作，加密貨幣交易也不例外。一些「精明的」玩家正在使用機器人來人為誇大硬幣價格並操縱市場。

Timothy Tam 指出，機器人可以嚴重阻礙你的投資。「2017 年，中國一個以太幣替代品尼歐幣 (Neo)，在幾秒鐘內從 34 美元重挫到 3.74 美元，之後又回到 34 美元大關。交易機器人人為地造成了價格下滑，導致了一些投資者的崩盤，而組織化的投資者反而很大程度上受益於此。」

但是，要發現交易機器人不太容易。你必須仔細觀察市場交易信號，並注意到異常的交易模式。

Tam 表示，機器人操縱市場的兩個最大指標是價格動量和數量。投資人應該仔細觀察這兩個參數，並儘早注意其買入模式。另一種方法是使用一個加密貨幣交易分析平台作為「觀察」之用。

小心機器人交易人為操縱加密貨幣價格 （圖: AFP）

2. 根據風險承受能力分配資產

首先，投資人應該設置停損點以避免財務崩潰。一旦抵達停損點交易將被關閉。

接下來，記住這個停損點數字後，再開始建立你的硬幣組合，將其視為管理基金。把較高的百分比分配給波動最小的硬幣，較小的百分比分配給最不穩定但回報可能較高的貨幣。

Tam 說：「你應該記住比特幣和大多數選擇性幣間的價格相關性，以應對波動的市場條件。」「我們在 ConFi 注意到的是，比特幣和其他大多數硬幣的價值成反比關係。一旦比特幣價格下跌，所有人都會急於購買其他硬幣，反之亦然。這種波動可能會給缺乏經驗的投資者造成嚴重的損失。」

最好的策略是始終關注市場信號，並利用這些分析來調整交易策略。

3. 抗拒過度交易和「擔心錯過」

Tam 說，新手投資者和有經驗的投資同行往往都容易出現這兩個並存的錯誤。

首先是「擔心錯過」，他們擔心錯過購買新硬幣的時機而「失去」潛在的利潤。投資人經常會在價格上漲的時候認為應該要買一定的硬幣，最後變成買進大量過度炒作、流動性不高的資產。另外，請記住尼歐幣的例子：價格可能會被機器人過度誇大，曾經閃亮的硬幣可能很快就會失去價值。

接下來就是過度交易。如果你看到價格小幅上漲，比如說 10-20% 好了。在大多數情況下，這可能是一個暫時的現象，鼓勵貨幣持有少數者在價格進一步上漲之前出售他們的硬幣。

僅僅為了獲利而交易某項資產並不是一個可行的長期策略，因為它可能會減少未來的收益。畢竟，如果一年內硬幣價格上漲 10 倍，那麼 80% 的損失將會消耗掉你最初賺取的 400% 的收益。尤其是，過度交易將導致大量的資產被交易手續費所吞蝕。