加密貨幣太好用 瑞典考慮推 北韓早用它黑市交易

加密貨幣的創造原意，是結算毋須受政府干預。俄羅斯發現這加密貨幣的性質可加以利用。《金融時報》引述莫斯科官員表示，俄羅斯總統普丁已下令研究創造一種「加密盧布」，助俄羅斯規避西方的制裁。

普丁經濟顧問 Sergei Glazev 在最近一次政府會議說，「加密盧布」是解決國際制裁的有用工具，它很適合為國家進行敏感的活動，以此與世界各地的交易對手結算，而毋須受到制裁。

他表示，「加密盧布」同樣是盧布，但其流通將受到一定限制，克宮可追蹤其一切交易。

普丁夏季與俄羅斯出生的以太幣 (Ether) 創始人 Vitalik Buterin 會面後，隨即命令內閣制定一個框架規範加密貨幣。

日前，彭博社引述俄羅斯央行第一副行長 Olga Skorobogatova 表示，將與金磚國家、南非和歐亞經濟聯盟的央行官員開始討論創造超國家「加密貨幣」之可能性。Olga Skorobogatova 表示談判目前處於初步階段，尚有許多宏觀經濟和技術面問題。

香港《明報》報導，但要創建一個國家支持的加密貨幣，用於為國有銀行集資、為國防部提供資金等被制裁的項目，以取代現有的融資模式將相當困難。多國央行正研究區塊鏈技術的潛力。

事實上，瑞典央行也在考慮推出自己的加密貨幣。據稱，北韓也已儲存了加密貨幣，用於黑市進行支付。

委內瑞拉政府上週四宣布，委國加密貨幣「petro」將在數日內發行，由 53 億桶價值 2670 億美元的石油作為後援，旨在抵消嚴重金融危機的影響。