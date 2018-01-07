一周軍聞》大陸片面啟動M503航路軍方遇威脅將驅離

12 月 31 日至 1 月 6 日一周國內重要軍事新聞

北檢調查，周泓旭接受中國大陸方面指示與新黨青年軍王炳忠等人執行「星火 T 計畫」物色軍人，2 日依涉違國安法將周移請高院審理。國防部 3 日表示，4 名現役軍人以「證人」身分接受調查，且已排除嫌疑，並未涉案。

為精進「野戰口糧及加熱式餐盒」飲食品質，國防部奉部長馮世寬指導以「口味選擇多樣性、提升食用飽足感」為目標研改新式口量與餐盒，新的加熱式餐盒菜色括 6 葷 2 素，參考美軍與新加坡部隊菜色，在台灣演訓的星光部隊也有提供菜色供國軍參考。軍方官員表示，新式加熱餐盒比一般便利店同款產品都要好吃，與駐台星光部隊配備同款產品比較，國軍的也比較好吃。

反共義士范園焱在去年 12 月 17 日去世，享壽 83 歲，告別式 4 日在台北市立第二殯儀館舉行。國防部長馮世寬親自出席弔唁，對家屬表達關懷與慰問。

中國大陸 4 日片面啟動 M503 相關航線，引發陸委會與我民航局不滿與抗議。國防部表示，若威脅我空防安全者，國軍必依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」攔截、警告與驅離。空軍官員 5 日透露，M503 相關航路對我空防威脅資加，原本只在夏季部署澎湖基地的 IDF 經國號戰機，擬改為全年常態部署。



▲ 國軍新式野戰口糧與加熱式餐盒展示。（圖／記者陳明安攝）

12 月 31 日至 1 月 6 日一周國外重要軍事新聞

美國媒體 2 日報導，為了汰換老舊的 L-70 與 ZU-23-2B 防空火砲系統，印度將花費 15 億美金 (約 450 億台幣) 採購新的國產防空系統。

中國大陸解放軍航空母艦遼寧號 4 日下午駛離青島港，航經舟山群島執行跨區遠海長航。我國國防部５日表示，國軍全程監控，遼寧號編隊航行中無異狀，請國人放心。

為使平昌冬奧順利舉行，韓美聯合司令部 5 日宣布，韓美兩國將把每年例行聯合軍演，延至平昌冬奧以後，預計在 4 月舉行軍演，使演習和奧運時間上不重疊，韓美兩部隊並將在冬奧期間護航，確保奧運安全。



▲烏克蘭軍方以卡車搭載 ZU-23-2B 雙管高射砲進行射擊。（圖／美國陸軍）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』