日職／「鬥將」星野仙一過世王貞治：他鬥志高昂

前中日龍隊監督，樂天球團副會長「鬥將」星野仙一 4 日因癌症過世，讓不少球迷十分悲痛，就連「敵隊」前巨人隊全壘打王、現軟銀球團會長王貞治也對他印象深刻，王貞治透過球團表示：「他是很有鬥志的球員，那種攻擊性的投球方式，會決定比賽結果。」

王貞治比星野年紀小 6 歲左右，他在過去當球員時代。跟星野交手 195 打數 62 支安打，打擊率 3 成 18，總共 868 支全壘打中，星野貢獻 24 發，僅次於大洋隊平松政次。



或許是因為這樣的緣故，中日隊跟巨人隊也常有衝突發生，1987 年 6 月 11 日，兩隊在熊本的藤崎台球場對決，當時中日隊投手宮下昌己對巨人洋砲 Warren Cromartie 投出觸身球，直擊背部，之後 Cromartie 抓狂引發大亂鬥，當時星野仙一也對王貞治出手，可見他「鬥將」本性。



兩人擔任監督還有其他對戰插曲，1999 年日本一決定戰，中日隊甚至於他率領的阪神隊在 2003 年，都輸給了王貞治所率領的大榮鷹隊。

王貞治說：「去年 12 月去參加他進入棒球名人堂的慶祝宴會，沒想到就這樣過世，真的是很遺憾，希望他一路好走。」

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