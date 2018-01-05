一線城市2017年新房成交量縮水4成!

2017年是房地產“大年”，新建商品住宅銷售面積和銷售額創出新高，但是在這背後，一線城市由於調控不斷加碼而成交量明顯下滑，其中新房成交量同比下降了40%。不過，業內普遍預計2018年一線城市將有所回暖。除了市場發生的變化，建立多主體供給、多管道保障的住房制度以及長效機制的建設等一系列措施，將改變未來樓市的格局，如目前多個城市加快共有產權住房的建設。

綜合官方和民間機構的資料，去年北上廣深四個一線城市的新房成交量總體下滑四成左右，二手房成交規模則幾乎減半。其中，降幅較大的北京，新房和二手房成交量雙雙“腰斬”。

考慮到全國樓市2017年“豐收”，這種變化顯得不尋常。根據國家統計局的資料，2017年前11月，全國商品房銷售面積同比增長7.9%。雖然年末市場有所降溫，但全年超過2016年的水準並創歷史新高，已是大概率事件。

這再度體現出房地產市場的區域差異特徵。由於調控政策出臺的時序和力度不同，2017年房地產市場的重心已轉移至三四線城市和中西部區域。作為調控政策的“發起點和高地”，一線城市卻趨於冷淡，供應和需求都較為低迷。

根據中原地產的統計，2017年四個一線城市合計成交新房（不含保障房）19.23萬套，成交面積1875萬平方米，兩者同比下滑幅度相當，約為40%。二手房方面，去年一線城市成交4001萬平方米，同比下滑46.6%。

其中，北京的新房和二手房成交量雙雙“腰斬”。北京新房成交僅為3萬套左右，創下歷史新低。上海的二手房交易跌幅最大，成交面積為1283萬平方米，跌幅接近六成。

價格方面，根據國家統計局的資料，截至2017年11月，北京、上海的新房和二手房價格均同比下滑，深圳新房價格下滑，市場動向相對滯後的廣州，房價則同比上漲。

從某種意義上說，這種變化源自調控政策出臺的時序和力度。從2015年末開始，一線城市就率先出臺調控政策。在2016年和2017年的數次加碼中，一線城市均“身先士卒”。數次政策累加之後，一線城市的調控力度已是全國之最。

來源: 21世紀經濟報導

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