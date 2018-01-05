工信部：加快實施動力電池回收利用管理暫行辦法

工信部網站5日消息，1月4日，中國汽車動力電池産業聯盟回收利用分會在京成立。汽車制造、電池生産、公交運輸、再生利用以及相關科研機構等70多家單位負責同志參加了會議。工業和信息化部節能與綜合利用司司長高雲虎、中國汽車工業協會常務副會長董揚出席會議。

高雲虎在講話中，充分肯定了中國鐵塔公司在推進動力電池體系利用領域開展的大量探索和實踐，分析了當前面臨的新形勢和新要求，提出新能源汽車是制造強國建設的重大戰略任務，推進新能源汽車動力電池回收利用，不僅有利于節約資源，保護環境和社會安全，而且有利于我國新能源汽車産業健康發展，促進生態文明建設。強調聯盟要發揮好平台作用，服務好企業，加強行業自律，帶動全行業持續健康發展。工業和信息化部將加快實施新能源汽車動力電池回收利用管理暫行辦法，推進标準體系建設，建設新能源汽車國家監測與動力電池回收利用溯源綜合管理平台，開展試點示範，積極探索技術經濟性強、資源環境友好的多元化回收利用市場模式。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)