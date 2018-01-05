中國資產管理市場泡沫化日益嚴重

競相搶食大餅
這些發行這類商品的機構，包括了當地的銀行、保險公司、證券商，及信託業者等等。大家看準了中國龐大的游資無處可去(投資管道有限)，於是紛紛地推出各式各樣的金融性商品，來搶食這一塊大餅。而在這其中，又以銀行業者所推出的金融性商品，規模最為龐大：在過去的一段期間，其所發行的商品，累計就高達了近30兆的人民幣。
根據另外一家的研究機構Autonomous Research的統計指出，至去年首季底的時候，上述的這類資產管理的金融性商品，累計即有44000件；在這其中，就高達一半的商品，將在該年的第二季到期，因為這類的商品，多屬短期性的投資。而這些商品的買者，除了一般家庭之外，其實也包括了當地的企業界。
根據Autonomous Research的統計指出，這些金融性商品當中，裡頭有高達3兆7000億左右的人民幣，其實是屬於銀行業的貸款，經過包裝成金融性商品之後，再轉賣出去的；換句話說，這些銀行業貸放的風險，因之現在已順利地轉嫁到持有這些商品者的手中。
中國大陸的金融業者這樣做，無非就是要藉此來改善其自身的財務結構。而為了吸引買者，這些金融性商品無不提供高殖益率。
就擔心硬著陸
就這個樣子，現在整個中國的銀行、保險公司、證券商，及信託業者等本土的金融機構，都藉著這些金融性商品，彼此綁在一起了；因為這些原本為銀行貸款，已經轉變為資產管理的商品，並在市場中到處流通，轉賣至信託基金(mutal fund)的非金融機構手中，但是最後又回流至金融機構本身。
雖然中國政府宣稱，他們下定決心要處理中國資產管理市場泡沫化的問題；不過，根據華爾街日報(The Wall Street Journal)的指出，以當前整個市場錯綜複雜的形勢，一來要如何處理起，本身就是個難題；再者，如果下手太重的話，恐怕會造成「硬著陸」。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』