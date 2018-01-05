道瓊突破25000點大關 眾人興奮 一位分析師却感到恐慌

一位分析師週五告訴 CNBC 說，華爾街讓人意外的漲勢，對全球投資人而言，恐是重大的擔憂。

週四，美國公布就業數據較預期強勁，道瓊工業平均指數首度突破了 25000 點大關。這也是道瓊史上，最快的 1000 點上漲速度。道瓊於 11 月 30 日突破了 24000 點，僅用了 35 天便又突破 25000 點。

但 MBMG 集團分析師甘博 (Paul Gambles) 告訴 CNBC 說：「我們真的感到很恐慌，」

當被問到在這種全球成長良好的情況下，為何要避開股市？甘博說：「股市的漲勢太過美好，我們認為泡沫終將破滅。」

他說，2017 年全球的經濟成長水平，使得 GDP 達到了破頂的程度。他並指出，在前次金融危機期間，也出現過類似的全球經濟成長走勢，因而目前投資人的風險，可謂越來越高。

川普則說，新目標在 30000 點

週四，道瓊上漲 152 點或 25075，S&P 500 與以科技股為主的 Nasdaq 亦均創下里程碑的走勢。

ADP 公司公布，美國私人企業 12 月新增就業 25 萬人。分析師預估為增加 19 萬人。

2017 年，全球經濟成長反彈，投資人再度樂觀預期企業降稅，將使得獲利擴大，並買回自家股票，股市因而獲得支撑。此外，低利率亦使得股票更具有吸引力。

道瓊週四突破 25000 點大關後，川普總統不忘為自己攬功。他告訴記者說：「我猜新的目標是 30000 點。有人曾說，在我的政府八年結束後，道瓊也無法突破 25000 點大關。看看，現在才第 11 個月。」

川普上任以來，股市漲勢不斷，這與他的前任總統不同。自川普於 1 月 20 日就任以來，他在推特發表對股市看法，逾 50 次。

週四，他在推文中指出：「道瓊突破了 25000 點， 恭喜！大幅放寬不必要的管制將會持續。」