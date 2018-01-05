油價飆 能源產業獲利成長潛力逾30% 基金吃補

早先伊朗發生示威事件，讓已經趨向供需平衡的原油價格再向上衝高。除了伊朗內部問題可能持續推升油價，根據分析師對各產業未來一年的獲利預估顯示，能源類股的獲利成長潛力高達 31.3%，居標普 500 十大產業之冠，更遠高於第二名科技股 16.9% 的水準，預期在企業獲利攀高帶動下，能源類股股價表現不容小覷，投資人也別錯過能源基金投資機會。

鉅亨基金交易平台指出，油價一路走高，推動能源類股表現，也帶動能源基金績效走揚。近期伊朗民眾因抗議經濟蕭條與通貨膨脹，展開大規模示威活動，而自國際制裁逐步解除後，伊朗目前每日原油產量為 382 萬桶，佔整體 OPEC 原油產量的 11.8%，僅次於沙烏地阿拉伯的每日 997 萬桶及伊拉克的每日 439 萬桶，重要性不容小覷，若伊朗再次將國家方針轉向軍事發展，則與以色列或沙烏地阿拉伯爆發代理人戰爭的機率將升高，而任何對原油生產的干擾都會是油價進一步上漲的助力。

鉅亨基金交易平台表示，從 2016 年底達成減產協議以來，全球原油供需狀態出現明顯逆轉，從 2016 年 11 月的每日供給超過需求 148 萬桶，至去年 11 月僅剩下 12 萬桶，若以過去半年平均來看，全球原油每日供給量低於需求量約 44 萬桶。隨著全球原油供給，從大幅的供過於求，轉變成小幅的供不應求，任何供給可能進一步下滑的消息，都可能推升油價。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，布蘭特原油價格於 2016 年 1 月觸及每桶 27.9 美元低點後，能源公司獲利也在 6 個月後來到每股 0.83 美元的低點，過低的油價讓能源公司減少投資，並關閉效率較低的鑽井，又有 OPEC 減產協議的幫助，布蘭特原油價格回升至每桶 66 美元，能源類股獲利則大幅成長至每股 8.5 美元。相較於油價 136% 的漲幅，能源類股獲利增加 924%，顯示能源公司已經成功控制成本並適應較低的油價，若油價繼續升高，能源公司獲利還可望進一步升高。

朱挺豪認為，目前中東不只伊朗國內情勢緊張，沙烏地阿拉伯新王儲上台後，先後經歷卡達斷交及葉門情勢再度惡化，伊朗與沙烏地阿拉伯的衝突可能升級，任何意外事件的發生都將推升油價，可享受油價上漲好處又不會被中東紛擾所影響的能源基金，將是投資首選。

