企業獲利維持高成長動能 台股等6強扮全球股市領頭羊

亞股今 (2018) 年續旺呼聲高，摩根投信表示，亞股 EPS 今明兩年的成長預估相當亮眼，包括印度、印尼、中國、菲律賓、韓國與台灣等，企業 EPS 成長率有望維持雙位數高成長，此 6 強今年有望扮演全球股市領頭羊。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，展望今、明 (2019) 年，亞洲股市 EPS 可望維持雙位數成長，尤其以印度、中國、印尼、菲律賓、台灣與韓國等 6 強的成長最為強勁。其中，後市展望最佳的印度股市，今年 EPS 有機會上看 22% 高速成長，明年依舊可維持 16% 兩位數成長好表現，中國股市表現也不俗，除今年 EPS 成長達 14.5%，明年可望加速來到 15.4%。

張致寧表示，亞洲今年預估 EPS 已連續 17 個月獲得上調，且盈餘預期獲上調的國家、產業都有進一步擴大趨勢，此外，國際貨幣基金組織 (IMF)、經濟合作暨發展組織 (OECD) 所發布的展望報告，均看好新興亞洲中長期展望穩固，預期今年驅動亞洲經濟成長的主動力，將由過去的出口轉向內需消費加溫。

張致寧進一步分析，亞股自去年來大漲一波，MSCI 亞太不含日本指數 2017 年漲幅高達 41.24%，引發部分投資人憂心，是否有投資過熱問題，但事實上，亞股估值仍處於長期平均附近，且相較歐美市場仍具吸引力，看好有望持續吸引資金流入。

此外，回顧 2004 年與 2010 年前兩次亞洲企業獲利大幅上調期間的亞股走勢，波段漲幅分別達 98% 與 55%，相較之下，這波亞洲股市漲幅尚不及過往水準，配合全球經濟回溫與貨幣仍寬鬆的環境，未來漲幅仍可期待。