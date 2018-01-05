非農報告將公布 市場料相對強勁 但弱於11月

美國時間周五晚間，美國勞工部將公布 12 月非農就業報告。分析師認為，非農報告對短線美元表現至關重要，除了觀察就業人口之外，薪資數據也是關注重點，薪資表現將連動通膨預期，從而影響美國聯準會的升息決定。

《Zero Hedge》整理華爾街目前的預期，美國 12 月季調後非農就業人口增加 16-23 萬 (中位數 19 萬)，失業率估 4.0%-4.2%(中位數 4.1%)，平均時薪年增 2.4%-2.7%(中位數 2.5%)，月增 0.1%-0.4%(中位數 0.3%)。

由以上數據來看，就業人數增幅低於上個月的 22.8 萬，但優於去年平均的 17.4 萬。雖然整體來說勞力市場基本面強勁，但包括高盛等投資銀行認為，10 月及 11 月的增幅受惠颶風後的就業回彈，12 月則可能因為冬季風暴而遭拖累。

高盛認為，11 月的青年失業率大增，12 月這部分會回穩，有望帶動失業率向下再降，至 4.0%。

異常風雪會影響就業表現 (圖表取自 Zero Hedge)

當前看好數據強勁的理由，包括製造業部門調查，過去 1 年大致都維持強勢，而假期期間運輸和倉儲業的就業人數，近年在 12 月都有較大的增長，考慮到強勁的假期出貨量，報告有機會出現較大的上升趨勢。

可能拖累數據的變數，是冬天的天氣，調查期間美國東部受困暴風雪，有可能衝擊薪資成長。儘管多數銀行相信影響不大，但高盛推算，今年風雪較均值高 1 英吋，估影響就業人數在 1-2 萬之間。

市場最初的反應，通常取決於標題。若數據優於預期，則有利美元走強，債券殖利率上升，反之亦然。隨後，就要看市場如何消化與評估分項數據，並評估對美國 Fed 升息步伐的影響。

整體來說，市場相信 Fed 本月升息的可能性不高，但薪資增長若高於預期，會使外界推測升息的腳步加快。目前對 Fed 今年升息預測的中位是升息 3 次，但市場定價僅僅為兩次，這也代表，如果出現強勁的非農報告，會使市場重新調整，朝向 Fed 的中位數。

最終回到美元來看，在 FOMC 會議公布後，非農數據發布前，市場多維持美元弱勢的觀點。Think Markets 分析師 Naeem Aslam 表示，美元指數未獲得任何增長動能，會議紀錄顯示，Fed 不急於加快升息腳步，緩步升息仍為目前的共識。