【大慶證券】投顧盤前－日線連六紅  多頭直指11000點



◆盤勢分析

美四大指數昨日續揚， ADP 公布美國私人企業 12 月新增就業 25 萬人高於預期，在就業數據強勁帶動下，道瓊、S&P 500 與那斯達克續創新高。FOMC 的會議記錄顯示 Fed 不急於升息，導致美元指數近期走勢疲軟，在反彈一天後即恢復跌勢，在美元指數維持弱勢下，將推動資金持續往海外前進，新興市場及原物料為目前盤勢的焦點。

台股在熱錢的推升下昨日再度走揚，終場上漲 47 點收 10848 點，距前波高點 10882 點僅一步之遙，成交量 1431 億，連兩日量能皆來到 1400 億元之上，走高補量後續將進一步向上墊高。台幣近幾日強漲，昨日 1/4 升抵 29.567 對 1 美元，此波升值主要來自美元指數走弱，推升亞幣如韓圜、人民幣、台幣等升值，加上外資耶誕假期結束重新加碼，台股連六個交易日上漲，外資亦連六個交易日買超，合計達 334.6 億元，回補做多有利推升台股續強，在國際資金匯入，資金行情延續下，突破前波高點 10882 點指日可待，只要跳空缺口 10710 點未遭回補，台股短線將挑戰 11000 點整數關卡。

觀察盤面，先前表現強勢的矽晶圓、被動元件昨日稍作休息，CES 展相關題材接棒輪動。被動元件族群中除合併題材的奇力新與美磊漲停外，創高的國巨、禾伸堂高檔整理，而矽晶圓族群除合晶漲勢延續外，環球晶、中美晶、台勝科等就較無表現，可知漲多、乖離擴大個股須留意拉回整理風險，然電子族群輪動態勢依舊，待整理過後即可重新表態。電競族群除有寒假旺季、納入運動賽事等題材外，今年 CES 展包括華碩、微星、曜越… 等台廠均將展示旗下電競產品，在題材帶動下族群漲勢延續，技嘉、華擎等表現強勢。此外，CES 展的另一大主題自動駕駛，也就是 ADAS(先進駕駛輔助系統) 族群，昨日也有個股表現，除華晶科攻上漲停，盛群、勝麗、啟碁… 等也同步走揚，研調機構報告顯示未來汽車智慧化程度將大幅提升，2016 年至 2021 年全球車用電子銷售額年複合成長達 13.4%，車電趨勢明確後市看俏。綜上所述，研判電子族群間輪動態勢不變，漲價、展覽題材將持續發酵，相關族群可參考矽晶圓、被動元件、PCB、車用電子、電競、3D 感測等。

