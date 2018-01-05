

◆盤勢分析

1. 美國就業數據較預期強勁，激勵美股全面收紅，道瓊指數收盤首度站上 25000 點大關，並創下上漲 1000 點的史上最快速度，漲幅介於 0.18 至 0.61％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅中來挑戰新高點。

2. 受亞洲股市早盤普遍上漲，台股周四持續出現上漲，終場指數上漲 47.06 點，漲幅 0.44%，收在 10848.63 點，成交金額為 1435.66 億元，比周三 1417 億元來得高，同時高出 20 日均量 1111 億，量能放大，有助多方行情延伸。

3. 台股早盤開高，盤中最高點來到 10853 點，雖未創新高點，但 OTC 卻領先前波高點 151.72 點再創 152.33 點新高，由於成交量不減，預期本波仍有機會再挑戰新高，但因接近 10882 點，加上 9 日 KD 已來到 90 與 79 附近，雖仍有利於多方上攻，但高檔接近超買區，相對高檔上漲空間也將縮小，但又因近日買盤不弱，預期拉回指數空間將有限，短線 1/3 上漲跳空缺口 10710 點附近將有支撐，因此指數將在高檔進行橫盤整理，極短線指數約在 10700~10900 點，正因短線指數空間有限，因此往往前一天大漲的股票，相對較有獲利賣壓，因此不建議追高買股，短線重點視個別公司 12 月營收成績而伺機表現!

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 71.86 億元；外資 + 54.50 億元、投信 - 1.02 億元、自營 + 18.38 億元。

5. 電子類股:

(1) 網通族群: 部分網通廠搶進物聯商機，帶動此族群買盤，包括 4906 正文、5388 中磊、3704 合勤控、8176 智捷與 2345 智邦等股，由於整體族群買盤不弱，可再觀察後續買盤變化。

(2) 被動元件: 本來產業營運就看佳，再加上有 2456 奇力新併 3068 美磊等動作而持續推升類股買盤，包括 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、6127 九豪與 6155 鈞寶等股持續大漲，因產業報價走揚，仍有機會在 12 月營收公布前吸引買盤。

(3) 比特幣與電競: 近日此族群買盤再起，加上部分 NB 個股因有高股息殖利率及電競業績題材，買盤持續流入，包括 3515 華擎、2377 微星、2376 技嘉與 6150 撼訊等股相對大盤走強。

(4) 二極體族群: 去年此族群本來業績就不弱，加上部分個股又有高股息率，使得買盤再持續流向於此，包括 2481 強茂、5305 敦南與 5425 台半等股續見攻勢，因族群屬中低價位，常見買盤流入，因此可再多作追蹤。

(5)IC 設計: 由於股本不大，CES 展即將到來，再加上 AI 原本就是目前主流產業趨勢，近日也成為法人操作重點群，包括有 3443 創意、3661 世芯 - KY、4947 昂寶 - KY、4966 譜瑞 - KY、6485 點序與 8054 安國，由於指數大漲後，上漲空間已不大，因此可持續留意此部分個股。

(6)LED 族群: 本波漲幅相對落後，在 6548 長華科業績不錯帶領上攻下，包括 2448 晶電、2340 光磊與 3437 榮創等股大漲，由於部分個股前波籌碼尚需時間消化，因此後勢留意法人的進出。

(7) 英特爾晶片傳出漏洞風暴，超微（AMD）股價應聲大漲，台灣筆電代工廠、主機板等，大多同時和英特爾及超微有往來，其中，祥碩、均熱片廠商健策和半導體通路商威健等公司，被市場視為相對較純超微概念股，受惠大。

(8) 砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告去年 12 月營收，受惠 3D 感測需求暢旺，帶動營收衝上 19.36 億元，月增 2.6%、年增 79.6%，連續二個月創單月營收歷史新高，去年總營收 170.58 億元，年增 25.4%，同創歷史新高。

6. 非電子類股

紡織族群: 部分紡織股 11 月營收表現不差，在 12 月營收公布之前，部分資金轉進落後補漲的紡織股，包括 1452 宏益、1444 力麗、1477 聚陽與 1476 儒鴻等，由於買盤常不延續，因此得再多觀察。

